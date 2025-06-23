"Интеллектуальная гордость": ученица из Днепра получила по 200 баллов по трем предметам на НМТ
- Выпускница Днепровского лицея № 139, Окпокоро Елизавета, получила 200 баллов по трем предметам на НМТ.
- Лицей выразил гордость и благодарность за достижения своей ученицы в социальных сетях.
Еще на этой неделе выпускники этого года будут сдавать национальный мультитест. Но уже известно о выпускниках, которые сдали его блестяще.
Об успешных результатах НМТ ученицы из Днепра рассказывает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук лицея.
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Максимум по трем предметам на НМТ
В этом году на сдачу мультитеста зарегистрировалось 317 тысяч выпускников из Украины и зарубежья. И иногда условия его написания были нелегкими – во время тревоги или после бессонной ночи. А еще социальные сети полнятся отзывами тех, кто сдал.
Хотя на этой неделе еще будут сдавать мультитест и всех результатов мы еще не знаем, однако о некоторых успешных результатах уже известно.
Выпускница Днепровского лицея № 139 Окпокоро Елизавета может похвастаться отличным результатом – 200 баллов по трем предметам – математики, украинского языка и истории Украины.
На своей странице в соцсети лицей написал сообщение гордости и благодарности своей ученице.
Елизавета – не просто успешная ученица. Это интеллектуальная гордость нашего лицея, символ того, насколько сильными и талантливыми являются украинские дети,
– сообщил лицей.
Окпокоро Елизавета – 200 баллов по трем предметам / фейсбук Днепровского лицея № 139
Отмечают, что такой результат это следствие упорного труда и пример силы ума, веры в себя.
Ценность его и в том, что оно получено в реалиях военного времени – вопреки воздушным тревогам, отключениям света, тревожности и стресса от таких реалий.
Именно в таких обстоятельствах формируется настоящая выдержка, характер и будущая национальная элита. Этот результат – вдохновляет, вселяет веру и напоминает: образование – это фундамент восстановления и развития государства. Украина нуждается в таких молодых людях. И сегодня мы видим – она их имеет,
– сообщается в заметке лицея.