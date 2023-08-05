В Украине изменят Порядок ведения учета школьников: что должны знать родители

В Украине изменят механизм учета детей дошкольного и школьного возраста. Соответствующий проект разработало Минобразования и отдало на общественное обсуждение.

После согласования документа учет детей будет осуществляться с использованием Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ). В частности, путем внесения, накопления, актуализации, обработки, анализа и обобщения информации о детях дошкольного и школьного возраста, включая не охваченных учебой.

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В Украине изменят порядок ведения учета школьников

Для ведения учета в системе будут создаваться профиль ребенка. Он будет содержать информацию о его персональных данных, документах, месте и форме получения образования, месте проживания или пребывания.

Создание профиля ребенка в системе будет осуществлять ответственный работник учебного заведения при зачислении ребенка на обучение.

Накопление и актуализация информации в профиле ребенка будет осуществляться путем электронного взаимодействия между АИКОМ и информационными системами, а также путем внесения информации в профиль ребенка ответственными работниками.

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Благодаря такой учетной системе будут автоматически сводить статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников, в том числе детей, не охваченных обучением.

Замечания и предложения к проекту постановления будут приниматься в произвольной форме до 14 августа 2023 года по электронному адресу roksolana.shvadchak@mon.gov.ua.