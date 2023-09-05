В Украине согласовали условия проведения всеукраинского конкурса "Учитель года - 2024". Участие в нем добровольно.

В Минобразования при этом рекомендовали при организации конкурса учитывать ситуацию с безопасностью.

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Как пройдет конкурс "Учитель года – 2024"

Лучших педагогов Украины 2024 будут определять в номинациях:

география;

изобразительное искусство;

украинский язык и литература;

физика.

Участие учителей в конкурсе добровольно.

Желающие посоревноваться за звание "лучшего учителя" должны отвечать следующим критериям:

стаж должен быть не менее 3 лет на дату регистрации на конкурс;

основное место работы – школа или училище;

преподаватели училищ принимают участие в конкурсе на общих условиях.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться с 25 сентября по 16 октября 2023 года на официальной странице конкурса в разделе "Регистрация участников 2024".

Победители первого тура конкурса до 4 марта 2024 должны отправить на электронный адрес vchytel_roku@ukr.net информационную карточку, призвание на видеорезюме и портретное фото в формате JPG/JPEG (400 х 400 пикселей).