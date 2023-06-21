Кто победил, а кто стал лауреатом Всеукраинского конкурса, читайте дальше. Детали, в частности, указали в приказе МОН.

Читайте МОН назвало сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"

Объявили победителей и лауреатов конкурса "Учитель года-2023"

Победителями конкурса 2023 стали:

Олег Владимирович Денисов – учитель предмета "Защита Украины" Одесского лицея №1 имени Быстриной;

Илья Сергеевич Донченко – учитель физической культуры Запорожской гимназии №50;

Елена Николаевна Жадан – учительница предмета "Основы здоровья" Шелудьковского лицея Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области;

Наталья Владимировна Маценко – учительница начальных классов Учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №3 – коллегиум" Смелянского городского совета Черкасской области.

"Серебро" получили:

Алла Ивановна Бендюг – учительница начальных классов Лебединского учреждения общего среднего образования I-III ступеней №7 Лебединского городского совета Сумской области;

Сергей Борисович Гапанчак – учитель предмета "Защита Украины" Ровенского лицея №15;

Татьяна Петровна Густей – учительница предмета "Основы здоровья" Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 24 города Сумы;

Богданна Васильевна Олейник – учительница физической культуры Отинийского лицея Отинийского поселкового совета Ивано-Франковской области.

Лауреаты конкурса, занявшие третье место:

Евгения Васильевна Билаш – преподавательница физического воспитания Научного лицея "Полет" при областном колледже "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия имени Макаренко;

Олег Владимирович Сытник – учитель предмета "Защита Украины" Запорожской специализированной школы-интернат ІІ-ІІІ ступеней "Казацкий лицей";

Юлия Викторовна Ситюк – учительница начальных классов Новознаменской гимназии Песчанского сельского совета Полтавской области;

Сергей Васильевич Филоненко – учитель предмета "Основы здоровья" Запорожской специализированной школы-интернат ІІ-ІІІ ступеней "Казацкий лицей".

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Сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"

В 2024 году конкурс состоится в следующих номинациях:

география;

изобразительное искусство;

украинский язык и литература;

физика.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе учителя могут с 25 сентября по 16 октября 2023 года.

Конкурс состоится в два тура: