В документе указаны номинации, где будут проводить Всеукраинский конкурс "Учитель года" в ближайшие пять лет.

Читайте Учитель года - 2023: в каких номинациях будут определять лучших педагогов Украины

В каких номинациях будут определять "Учителя года"

Номинации конкурса "Учитель года" на следующие годы определили следующие:

2024 год

  • География;
  • Изобразительное искусство;
  • Украинский язык и литература;
  • физика.

2025 год

  • Зарубежная литература;
  • История;
  • Трудовое обучение;
  • Химия.

2026 год

  • Иностранный язык (английский);
  • Гражданское образование;
  • математика;
  • Начальное образование.

2027 год

  • Биология;
  • Защита Украины;
  • Информатика;
  • Украинский язык и литература.

2028 год

  • Музыкальное искусство;
  • Здоровье, безопасность, благополучие;
  • Основы правоведения;
  • Физическая культура.

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В каких номинациях будут определять лучших учителей 2023

Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:

  • защита Украины;
  • основы здоровья;
  • начальное образование;
  • физическая культура

Конкурс проведут в два этапа:

  • январь – февраль 2023;
  • апрель – май 2023 года.

Условия и порядок проведения конкурса центральный организационный комитет согласует отдельно.