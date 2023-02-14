У документі вказані номінації, в яких проводитимуть Всеукраїнський конкурс "Учитель року" у найближчі п'ять років.
Читайте Учитель року – 2023: у яких номінаціях визначатимуть найкращих педагогів України
В яких номінаціях визначатимуть "Учителя року"
Тож номінації конкурсу "Учитель року" на наступні роки визначили такі:
2024 рік
- Географія;
- Образотворче мистецтво;
- Українська мова та література;
- Фізика.
2025 рік
- Зарубіжна література;
- Історія;
- Трудове навчання;
- Хімія.
2026 рік
- Іноземна мова (англійська);
- Громадянська освіта;
- Математика;
- Початкова освіта.
2027 рік
- Біологія;
- Захист України;
- Інформатика;
- Українська мова та література.
2028 рік
- Музичне мистецтво;
- Здоров'я, безпека, добробут;
- Основи правознавства;
- Фізична культура.
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У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів 2023
Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:
- захист України;
- основи здоров'я;
- початкова освіта;
- фізична культура.
Конкурс проведуть у два етапи:
- січень – лютий 2023 року;
- квітень – травень 2023 року.
Умови та порядок проведення конкурсу центральний організаційний комітет погодить окремо.