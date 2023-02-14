У документі вказані номінації, в яких проводитимуть Всеукраїнський конкурс "Учитель року" у найближчі п'ять років.

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В яких номінаціях визначатимуть "Учителя року"

Тож номінації конкурсу "Учитель року" на наступні роки визначили такі:

2024 рік

Географія;

Образотворче мистецтво;

Українська мова та література;

Фізика.

2025 рік

Зарубіжна література;

Історія;

Трудове навчання;

Хімія.

2026 рік

Іноземна мова (англійська);

Громадянська освіта;

Математика;

Початкова освіта.

2027 рік

Біологія;

Захист України;

Інформатика;

Українська мова та література.

2028 рік

Музичне мистецтво;

Здоров'я, безпека, добробут;

Основи правознавства;

Фізична культура.

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