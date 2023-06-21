Хто переміг, а хто став лауреатом Всеукраїнського конкурсу, читайте далі. Деталі, зокрема, вказали у наказі МОН.

Читайте МОН назвало терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

Оголосили переможців і лауреатів конкурсу "Учитель року-2023"

Переможцями конкурсу 2023 року стали:

  • Олег Володимирович Денисов – учитель предмета "Захист України" Одеського ліцею №1 імені Бистріної;
  • Ілля Сергійович Донченко – вчитель фізичної культури Запорізької гімназії №50;
  • Олена Миколаївна Жадан – учителька предмета "Основи здоров'я" Шелудьківського ліцею Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області;
  • Наталія Володимирівна Маценко – учителька початкових класів Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області.

"Срібло" здобули:

  • Алла Іванівна Бендюг – учителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області;
  • Сергій Борисович Гапанчак – учитель предмета "Захист України" Рівненського ліцею №15;
  • Тетяна Петрівна Густєй – учителька предмета "Основи здоров'я" Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 міста Суми;
  • Богданна Василівна Олійник – учителька фізичної культури Отинійського ліцею Отинійської селищної ради Івано-Франківської області.

Лауреати конкурсу, що посіли третє місце є:

  • Євгенія Василівна Білаш – викладачка фізичного виховання Наукового ліцею "Політ" при обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка;
  • Олег Володимирович Ситник – учитель предмета "Захист України" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей";
  • Юлія Вікторівна Ситюк – учителька початкових класів Новознам'янської гімназії Піщанської сільської ради Полтавської області;
  • Сергій Васильович Філоненко – учитель предмета "Основи здоров'я" Запорізької спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей".

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Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:

  • географія;
  • образотворче мистецтво;
  • українська мова та література;
  • фізика.

Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.

Конкурс відбудеться у два тури:

  • перший – листопад 2023 – лютий 2024 року;
  • другий – квітень – травень 2024 року.