Учитель-коллаборант на оккупированной территории: как его накажут и могут ли уволить из школы

Украинскую систему образования нужно очистить от предателей в учреждениях, которые добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами и осуществляли коллаборационную деятельность. Как будут наказывать таких педагогов и уволят ли с работы – читайте в статье.

В то же время, любые наказания коллаборантов могут осуществляться только в правовом поле. Это важно, ведь если решения без надлежащих правовых оснований, их потом коллаборанты могут обжаловать в суде да еще и получить компенсацию от государства.

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Образовательный омбудсмен предоставил детальные разъяснения по поводу педагогов-коллаборантов, ведь в украинском законодательстве есть неопределенность. По его мнению, в законодательство необходимо внести изменения, чтобы за добровольное сотрудничество с врагом было справедливо и законно наказано.

Если все оставить как есть, не менять законодательство, мы рискуем в учебных заведениях, особенно на освобожденных территориях, получить трудовые коллективы, где наряду с педагогами-героями, выдержавшими пытки, допросы, принуждения и другие испытания, будут работать и воспитывать наших детей педагоги-коллаборанты,

– объясняет он.

Какие обязанности имеют педагоги перед государством

В статье 6 Закона Украины "Об образовании" отмечено, что педагоги обязаны:

формировать у учеников осознание необходимости соблюдать Конституцию и законы, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины;

воспитывать у учеников уважение к государственному языку и государственным символам Украины, национальным, историческим, культурным ценностям страны;

личным примером утверждать уважение общественной морали и общественных ценностей, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности, трудолюбия.

Кроме того, педагоги, как каждый гражданин нашего государства, обязаны защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Коллаборация должна быть доказана в суде

В статьях Уголовного кодекса Украины определена ответственность за государственную измену, коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору и практически во всех составах преступления, кроме лишения свободы, предусматривается дополнительное наказание. лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность.

То есть, суд может лишить педагогического или научно-педагогического работника права заниматься преподавательской и педагогической деятельностью на определенный период.

По данным Нацполиции Украины, по состоянию на сентябрь 2022 года полицейские открыли более 1350 уголовных производств по фактам сотрудничества с врагом, из них – 19 уголовных производств по фактам совершения преступления директорами школ или учителями, которые пытались преподавать в школах по российским программам.

"В настоящее время доступ к судебным решениям относительно государственной измены запрещен, это сделано, чтобы предотвратить угрозы жизни и здоровью судей и участников судебного процесса. Кроме того, суд не направляет копию приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок работодателю осужденного лица", – говорит прессслужба образовательного омбудсмена.

Самостоятельно руководитель школы (орган управления образованием) не может официально узнать наличие приговора о коллаборации и лишении права заниматься определенной деятельностью. Позаботиться о недопущении трудоустройства такого лица должен уполномоченный орган по пробации.

Что должен делать директор после получения судебного решения

Согласно законодательству, работник раз в шесть месяцев должен уведомлять органы пробации об изменении места работы и проживания. То есть вплоть до 6 месяцев коллаборант сможет работать вопреки применимому к нему наказанию.

Владелец учреждения, организации или уполномоченный им орган обязан:

не позднее трех дней после получения копии судебного решения освободить осужденного от занимаемой должности;

предоставить сведения о соответствующем основании увольнения работника и информацию о лишении его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с указанием соответствующих оснований и срока;

сообщить уполномоченный орган по вопросам пробации о исполнении судебного решения.

Интересно, что только после получения копии судебного решения, в котором указано о запрете занимать должности или заниматься определенным видом профессиональной деятельности, руководитель обязан уволить такого работника.

Добавим, что из-за загрузки судов большим количеством дел, рассмотрение прав о коллаборации может быть достаточно продолжительным. А в это время работники будут продолжать работать с детьми и неизвестно, какую информацию будут вкладывать эти работники в головы детей.

Поэтому образовательный омбудсмен инициировал создание рабочей группы по разработке изменений в законодательство об ответственности педагогов-коллаборантов, которые позволят действовать в правовом поле, не нарушая законодательства.