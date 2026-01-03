"Нарушение закона": какую информацию эксперт не советует писать классным руководителям в общий чат
- Эксперт Марианна Гончаренко призвала классных руководителей не публиковать в чатах причины отсутствия детей.
- Она назвала это нарушением законодательства о защите персональных данных.
Эксперт по правам учителей Марианна Гончаренко призвала классных руководителей не писать в общем чате причины отсутствия детей в школе. Как и не обнародовать там списки отсутствующих на уроках.
При этом назвала такие действия нарушением законодательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ее видео в тиктоке.
Почему эксперт дала такие советы классным руководителям?
Гончаренко отметила: это не мелочь и не все так делают. Это нарушение закона.
Любые данные о ребенке – персональные данные. А причины отсутствия, связаны со здоровьем, – это чувствительные данные, распространение которых запрещено без четкого законного основания,
– отметила эксперт.
И добавила: ни один родительский чат не является местом для такой информации.
Ни одно "родители должны знать" не является оправданием. Ни одно "так удобнее" не снимает с учителя ответственности,
– уточнила она.
По словам Гончаренко, передавать такие данные можно только администрации школы или родителям конкретного ребенка. Все остальное – нарушение законодательства Украины о защите персональных данных и создание рисков для школы и для классных руководителей лично.
Что пишут педагоги?
В комментариях к этому сообщению учителя оставили такие комментарии:
А почему у нас тогда требуют? Я как классный руководитель должна каждый день лично звонить каждому? Расскажите, как тогда собирать эти дни каждый день ??? Или у учителя не должно быть ни семьи, ни жизни, только ответственность?
Коллеги, электронный журнал – это выход из ситуации. Вы не будете нарушать закон, а родители непосредственно будут получать информацию об отсутствии ребенка. А дальше начинается зона ответственности родителей! Ведь родители тоже должны соблюдать закон Украины и способствовать обучению.
У нас в чат родители сами пишут: "Нас не будет, мы заболели".
Повысили ли педагогам зарплату?
- С 1 января также вырастут зарплаты учителей, преподавателей и научно-педагогических работников на 30%.
- Следующий этап повышения их дохода в этом году – на 20% с 1 сентября.
- Важно, что сохраняют доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.
- Говорится о 2 тысячах гривен для всех учителей и 4 тысячи гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).