"Нарушение закона": какую информацию эксперт не советует писать классным руководителям в общий чат

Эксперт по правам учителей Марианна Гончаренко призвала классных руководителей не писать в общем чате причины отсутствия детей в школе. Как и не обнародовать там списки отсутствующих на уроках.

При этом назвала такие действия нарушением законодательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ее видео в тиктоке.

Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ

Почему эксперт дала такие советы классным руководителям?

Гончаренко отметила: это не мелочь и не все так делают. Это нарушение закона.

Любые данные о ребенке – персональные данные. А причины отсутствия, связаны со здоровьем, – это чувствительные данные, распространение которых запрещено без четкого законного основания,

– отметила эксперт.

И добавила: ни один родительский чат не является местом для такой информации.

Ни одно "родители должны знать" не является оправданием. Ни одно "так удобнее" не снимает с учителя ответственности,

– уточнила она.

По словам Гончаренко, передавать такие данные можно только администрации школы или родителям конкретного ребенка. Все остальное – нарушение законодательства Украины о защите персональных данных и создание рисков для школы и для классных руководителей лично.

Смотрите также Украинским педагогам наконец повысили зарплату

Что пишут педагоги?

В комментариях к этому сообщению учителя оставили такие комментарии:

А почему у нас тогда требуют? Я как классный руководитель должна каждый день лично звонить каждому? Расскажите, как тогда собирать эти дни каждый день ??? Или у учителя не должно быть ни семьи, ни жизни, только ответственность?

Коллеги, электронный журнал – это выход из ситуации. Вы не будете нарушать закон, а родители непосредственно будут получать информацию об отсутствии ребенка. А дальше начинается зона ответственности родителей! Ведь родители тоже должны соблюдать закон Украины и способствовать обучению.

У нас в чат родители сами пишут: "Нас не будет, мы заболели".

Смотрите также Педагоги уже могут регистрироваться на участие в пилоте "Деньги ходят за учителем"

Повысили ли педагогам зарплату?