В Украине появятся классы для детей с особыми образовательными потребностями: что о них известно

В МОН сообщили о создании специальных классов для детей с особыми образовательными потребностями. Это планируют сделать с 1 сентября 2025 года.

Согласно Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, принято решение о создании в украинских школах новых специальных классов для учеников и учениц, которые имеют особые образовательные потребности. Они начнут действовать уже со следующего учебного года. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам раннего дошкольного образования и инклюзии Евгения Смирнова на своей странице в фейсбук.

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Новое законодательство – это реальный прогресс на пути к инклюзивному образованию. Оно не только закрепляет механизмы организации специальных классов в ЗЗСО, но и улучшает условия обучения для детей с различными образовательными потребностями, учитывая их индивидуальные особенности, – объяснила Евгения Смирнова.

По какому принципу будут формироваться новые образовательные пространства

Классы будут формировать с учетом конкретных особенностей развития детей и уровня поддержки, в котором они нуждаются.

Специальные классы будут создавать в школах по месту жительства детей с ООП. Решение об их открытии будут принимать учредители ЗЗСО или органы местного самоуправления при наличии:

детей с одинаковой категорией особых образовательных потребностей;

материально-технической базы;

кадрового обеспечения.

Характерными особенностями спецклассов будет:

малая наполняемость;

обучение по специальным программам;

использование специальных средств обучения, учебников и пособий;

наличие учителей-дефектологов, ассистентов учителей.

Специальные классы будут формировать с учетом категории образовательных трудностей, степени их проявления и уровня поддержки, в которой нуждаются ученики. Это даст возможность каждому получать именно тот уровень помощи, который соответствует его потребностям, без чрезмерной или недостаточной поддержки. [...] Это предусматривает адаптацию образовательной среды, кадровое подкрепление, техническое обеспечение, а также специально разработанные программы, которые будут способствовать максимальному развитию, индивидуальных способностей каждого ребенка,

– отметила заместитель министра образования и науки.

Как пояснила Евгения Смирнова, обучение в специальном классе будет происходить так, как организован образовательный процесс в специальных школах или учебно-реабилитационных центрах.

Что предусматривает индивидуальная образовательная траектория

Создание нового образовательного пространства будет определять и обучение по индивидуальной образовательной траектории. Это означает разработку индивидуальной программы развития и индивидуального учебного плана. Благодаря этому каждый ребенок сможет получать знания и навыки по программе, которая будет отвечать его способностям и темпу усвоения материала. Однако, с привязкой к общей учебной программе для всех классов, – объяснила Евгения Смирнова.

В ЗЗСО где будут функционировать спецклассы, будут внедрять "универсальный дизайн и разумное приспособление". То есть создавать специальные условия с учетом:

индивидуальных потребностей,

возможностей,

способностей,

интересов учащихся с ООП.

Например, для детей с нарушениями слуха будут использовать украинский жестовый язык, для учеников и учениц с нарушениями зрения – шрифт Брайля, а также другие вспомогательные средства для обучения и альтернативной коммуникации, объяснила заместитель министра.

Предусмотрено создание новых должностей – ассистент учителя. Они будут работать в начальных специальных классах, а также в классах, где учатся ученики с 4 и 5 уровнями поддержки. Ассистенты будут помогать педагогам в организации обучения. Такая должность предусмотрена и на группе продленного дня.

Она также рассказала, что для удовлетворения социальных потребностей детей в спецклассах смогут также находиться ассистенты ученика (социальные работники, родители или уполномоченные ими лица). Их задачей будет помочь ребенку адаптироваться к образовательному процессу и облегчить интеграцию в коллективе

Это позволит каждому ребенку получать индивидуальную поддержку во время уроков, а учителям – эффективнее организовывать образовательный процесс,

– добавила Евгения Смирнова.

Кроме того, в школах, по словам Евгении Смирновой, создадут команду психолого-педагогического сопровождения, которая будет отслеживать динамику развития и успехи школьников с ООП.

Данные изменения, требуют подготовки ЗЗСО и территориальными общинами. Поэтому, ждем нововведений уже в 2025-2026 учебном году.

Новая система специальных классов направлена на то, чтобы дети с особыми образовательными потребностями имели доступ к качественному образованию по месту жительства, получали необходимую поддержку и учились в условиях, максимально адаптированных к их возможностям. Это соответствует современным европейским стандартам и является свидетельством того, что Украина активно развивает инклюзивное обучение, – указано в заметке.