В Украине усилят проверки в учебных заведениях по обучению аспирантов

В Украине усилят проверку учебного процесса в аспирантуре. Это происходит из-за того, что количество абитуриентов, которым более 25 лет, за годы полномасштабной войны значительно возросло.

В МОН отмечали, что многие такие лица поступали для получения отсрочки. Поэтому правительство Украины приняло решение разрешить проведение соответствующих проверок, в частности в вузах. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила народный депутат Юлия Гришина, отмечает 24 Канал.

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В Украине будут тщательно проверять аспирантов

Нардеп объяснила, что некоторое время такие проверки были де-факто "заморожены". Однако сейчас Государственная служба качества образования и правоохранительные органы получили больше полномочий для оценки образовательного процесса.

Насколько я понимаю тенденцию, то акцент будет на то, как происходит учебный процесс, как происходит посещение, действительно ли есть определенные научные достижения, написаны научные работы, диссертации, участвуют аспиранты в научных конференциях и т.д,

– отметила Гришина.

И добавила, что статистики по результатам новой волны проверок пока нет, поскольку они только недавно активизировались. Гришина напомнила, что проверки осуществляли и до начала полномасштабной войны.

Сейчас просто такие проверки будут более интенсивными, и мы можем говорить о том, что действительно, видимо, те, кто не является сознательным студентом или аспирантом, они будут отчислены,

– резюмировала нардеп.

Ранее в МОН сообщили, что часть аспирантов отчислят из вузов Украины.