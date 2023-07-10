Крайне нужны: на какие специальности вырастет госзаказ по поручению премьера

Украинское образование должно реагировать на вызовы, стоящие перед нами из-за войны. В частности, речь идет о потребности в специалистах определенных специальностей.

Война продолжается, а значит, нашему государству нужно готовить специалистов на тех направлениях, которые сейчас крайне востребованы. Премьер уже поручил увеличить государственный заказ на эти специальности.

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Для каких специальностей увеличат государственные места

Во время совещания с МОН и другими министерствами Денис Шмыгаль сообщил, что есть необходимость увеличить госзаказ в учебных заведениях на медиков и соцработников.

Полномасштабная война сменила рынок труда в Украине. Сегодня наше государство нуждается в большей специальности в медицинской и социальной сферах. Их подготовка должна начаться уже сейчас,

– заявил премьер.

Следовательно, с нового года количество государственных мест для медиков, реабилитологов и социальных работников должно возрасти. Также очень высокий спрос на рынке труда ожидается саперов, строителей и причастных к строительству процессов.

По словам Шмыгаля, восстановление Украины будет самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны, поэтому реформу профессионального образования нужно проводить немедленно.