Не бархатцы и не гладиолусы: рассказываем, как правильно называть осенние цветы
- 24 Канал предлагает словарик исконно украинских названий осенних цветов, таких как жоржина, красула, косарики и чорнобривці.
- Украинские названия цветов часто образовались от представлений или ассоциаций, связанных с растением или его лекарственными свойствами.
На улице осень, которая радует нас поздними цветами. И почти у каждого из них есть свое исконно украинское название.
Какие исконно украинские названия имеют осенние цветы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Знаете ли вы украинские названия цветов?
На улице – золотая осень, которая еще радует нас цветением осенних цветов. Украинцы всегда любили цветы и украшали свои усадьбы цветами, которые цвели до поздней осени.
Каждый цветок имеет свое ботаническое латинское название, а кроме него существуют это народные. И в украинском языке немало удельных названий, которые существуют только в нашем языке. Эти названия образовались от представлений или ассоциаций, связанных с растением или – лекарственными свойствами.
Если вы не флорист, ботаник или садовник, то всех названий можете и не знать. А 24 Канал предлагает вам словарик названий цветов, цветущих на осенних клумбах, и которые имеют украинские названия. Возможно вы знали только латинские или русские:
- Далия – жоржина, но не георгин.
- Не только гладиолусы – но и косарики.
- Не только настурция – но и красоля.
Красоля / РехсеІѕ
- Не бархатцы – а чорнобривці. А сорт Tagetes erecta L. (бархатцы прямостоячие) – купчаки или повняки.
Бархатцы / РехсеІѕ
- Не подсолнух – а соняшник.
- Не только клематис – но и ломиніс.
Ломинис / РехсеІѕ
- Не астра – а айстра.
- Не только цинии – но и майори / майорки.
Майоры / РехсеІѕ
- Не вереск – а верес, вересень, подбрусничник, боровиця, рискун.
- Не только календула – но и нагідки, как рассказывает "Словарь.UA".
Ноготки / РехсеІѕ
Пока продолжается "бабье лето" порадуйте себя красивыми фото и роскошным букетом осенних цветов. И знайте – что у них есть названия, которых больше нет в других языках!