На улице осень, которая радует нас поздними цветами. И почти у каждого из них есть свое исконно украинское название.

Какие исконно украинские названия имеют осенние цветы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Знаете ли вы украинские названия цветов?

На улице – золотая осень, которая еще радует нас цветением осенних цветов. Украинцы всегда любили цветы и украшали свои усадьбы цветами, которые цвели до поздней осени.

Каждый цветок имеет свое ботаническое латинское название, а кроме него существуют это народные. И в украинском языке немало удельных названий, которые существуют только в нашем языке. Эти названия образовались от представлений или ассоциаций, связанных с растением или – лекарственными свойствами.

Если вы не флорист, ботаник или садовник, то всех названий можете и не знать. А 24 Канал предлагает вам словарик названий цветов, цветущих на осенних клумбах, и которые имеют украинские названия. Возможно вы знали только латинские или русские:

Далия – жоржина , но не георгин.

, но не георгин. Не только гладиолусы – но и косарики .

. Не только настурция – но и красоля.

Не бархатцы – а чорнобривці. А сорт Tagetes erecta L. (бархатцы прямостоячие) – купчаки или повняки.

Не подсолнух – а соняшник .

. Не только клематис – но и ломиніс.

Не астра – а айстра .

. Не только цинии – но и майори / майорки.

Не вереск – а верес, вересень, подбрусничник, боровиця, рискун .

. Не только календула – но и нагідки, как рассказывает "Словарь.UA".

Пока продолжается "бабье лето" порадуйте себя красивыми фото и роскошным букетом осенних цветов. И знайте – что у них есть названия, которых больше нет в других языках!