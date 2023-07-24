Надежда для раненых: украинский студент с командой разрабатывает уникальный протез для защитников

В Украине растет спрос на коленные протезы для раненых защитников. Но импланты, которые вживляют в кость и держат ее, дороги и есть только за границей. За решение этой проблемы взялся 20-летний студент Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Алексей Моргун вместе с коллегами.

Так, студенты и преподаватели вуза уже более четырех месяцев создают коленный протез для раненых бойцов. А также для всех тех, кто нуждается в хирургической операции для восстановления подвижности.

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Украинский студент разрабатывает уникальный протез для защитников

В Украине производителя, который производил ревизионные коленные протезы, нет. Врачи заказывают их для пациентов из-за границы. Так, в кость забивают имплант из трех элементов. Один из них – штырь. Такой протез будет держаться в коленном суставе не менее 10 лет.

Стоит протез около трех тысяч евро. В то же время в Украине из-за войны растет спрос на такое хирургическое вмешательство. Медики обратились за помощью к киевскому вузу.



20-летний студент КПИ имени Сикорского Алексей Моргун разрабатывает уникальный протез

Один из разработчиков, 20-летний четвертокурсник кафедры динамики, прочности машин и сопротивления материалов Алексей Моргун, а также 28-летняя ассистентка этой кафедры Ольга Мусиенко колдуют над изобретением. Алексей при этом говорит: украинский вышеупомянутый протез будет отличаться от зарубежного.

Так, с апреля команда из 13 студентов, преподавателей и профессоров КПИ вместе с медицинскими работниками работают над этим проектом. Минобразования ценило его и предоставило грант на разработку. Киевские разработчики видят эндопротез более миниатюрным по форме и весу, чем иностранный протез. В КПИ планируют произвести индивидуальный подбор импланта с помощью 3D-моделирования для каждого пациента.

Можно будет подобрать коленный имплант под конкретного пациента, сделав 3D-исследование. Затем инженер может подобрать ту форму протеза, которая будет подходить именно этому человеку. Далее его заказывают на производстве, и в лучшем случае, через неделю эта важная деталь будет готова,

– рассказал Алексей.

Имплант изготовят из титанового сплава. Для того, чтобы его сделать идеальным, специалистам понадобится ориентировочно три года.

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Сейчас специалисты нуждаются в помощи производителей, имеющих мощные принтеры для изготовления коленных протезов.