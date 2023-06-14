Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об этой идее МОН. И заявил, что создание вышеупомянутой сети будет ответом Украины на такие разрушения россиян.

Смотрите также Зону отчуждения Чернобыльской АЭС превратят в научный хаб

В Украине планируют создать сеть музеев науки

Министр прежде всего рассказал: часточно помещение музея в Одессе выгорело, все иссечено стеклом. Часть экспонатов потеряна, часть еще раньше была вывезена в другие города при поддержке Малой академии наук Украины.

Это уже вторая жертва российского террора среди музеев науки. До 24 февраля 2022 года таких музеев было 5. На сегодняшний день 2 из которых разрушены в результате боевых действий. Первый музей россияне уничтожили в Мариуполе.