Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об этой идее МОН. И заявил, что создание вышеупомянутой сети будет ответом Украины на такие разрушения россиян.
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В Украине планируют создать сеть музеев науки
Министр прежде всего рассказал: часточно помещение музея в Одессе выгорело, все иссечено стеклом. Часть экспонатов потеряна, часть еще раньше была вывезена в другие города при поддержке Малой академии наук Украины.
Это уже вторая жертва российского террора среди музеев науки. До 24 февраля 2022 года таких музеев было 5. На сегодняшний день 2 из которых разрушены в результате боевых действий. Первый музей россияне уничтожили в Мариуполе.
Но мы обязательно все восстановим. В планах – построить целую сеть музеев науки по стране. В скором времени у нас будет музей науки, который "путешествует" по Украине,
– уточнил глава МОН.
Где в Украине можно посетить музеи науки
- 24 сентября 2020 года Малая академия наук Украины в тестовом режиме открыла первый Музей науки. Здесь можно познакомиться с научными открытиями, исследованиями и новыми технологиями, связанными с повседневной жизнью. Музей находится в Киеве.
- А в конце 2022 года Музей науки и инноваций заработал во Львове.
- В Черновцах в декабре прошлого года также был открыт интерактивный Музей науки. Там представлены экспонаты, объясняющие научные процессы. Посетители могут затрагивать и взаимодействовать с ними.