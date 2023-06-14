Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про цю ідею МОН. І заявив, що створення вищезгаданої мережі буде відповіддю України на такі руйнації росіян.
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В Україні планують створити мережу музеїв науки
Міністр перш за все розповів: частково приміщення музею в Одесі вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України.
За його словами, це вже друга жертва російського терору серед музеїв науки. До 24 лютого 2022 року таких музеїв було 5. На сьогодні 2 з яких зруйновані внаслідок бойових дій. Перший музей росіяни знищили в Маріуполі.
Але ми обов'язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною,
– уточнив очільник МОН.
Де в Україні можна відвідати музеї науки
- 24 вересня 2020 року Мала академія наук України у тестовому режимі відкрила перший Музей науки. Тут можна познайомитися із науковими відкриттями, дослідженнями та новими технологіями, що пов’язані з повсякденним життям. Музей розташований у Києві.
- А наприкінці 2022 року Музей науки та інновацій запрацював у Львові.
- У Чернівцях у грудні минулого року також відкрили інтерактивний Музей науки. Там представлені експонати, які пояснюють наукові процеси. Відвідувачі можуть торкатися та взаємодіяти з ними.