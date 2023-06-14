Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про цю ідею МОН. І заявив, що створення вищезгаданої мережі буде відповіддю України на такі руйнації росіян.

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В Україні планують створити мережу музеїв науки

Міністр перш за все розповів: частково приміщення музею в Одесі вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України.

За його словами, це вже друга жертва російського терору серед музеїв науки. До 24 лютого 2022 року таких музеїв було 5. На сьогодні 2 з яких зруйновані внаслідок бойових дій. Перший музей росіяни знищили в Маріуполі.