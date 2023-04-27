Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час відвідин Чорнобильської зони відчуження. І заявив, що робота вже триває.

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Чорнобильську зону відчуження перетворять на науковий хаб

Стрілець повідомив, що недавно на конференції ООН зустрівся із французьким міністром екології. Вони домовились, що Франція допоможе у розбудові наукового хабу у Чорнобильській зоні.

Саме зараз, під час війни і саме в той час, коли є факт порушення того мирного атома, який відпочивав багато років, ми можемо провести дослідження, які ніде в світі провести не можна,

– наголосив Стрілець.

І зазначив, що вторгнення росіян у цю зону дало поштовх для продовження вивчення "мирного атома" та перетворення Чорнобильської зони на науковий хаб.

При цьому посадовець вважає, що у цій зоні відчуження можна побудувати майбутнє. Він зізнався, що побудова такого хабу – це його мрія. Таке завдання до виконання він ставив ще рік тому. Зараз триває велика робота.

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