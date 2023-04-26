Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор організації "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельяненко. Він пояснив, яка насправді була мета у цієї інформації.
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Психологічна кампанія
Ярослав Ємельяненко пояснив, насправді рівні радіації в Рудому лісі невисокі і не могли б спричинити серйозні наслідки для здоров'я чи навіть смерть. Але рік тому це можна було вдало використати проти окупантів і українці цим скористалися.
"Це спрацювало, бо ми по всім українським та закордонним ЗМІ про це казали, мовляв всі помруть. Техніку, яку накрали окупанти і відправляли її родичам, їм теж буде погано. Так, в Росії та Білорусі сталася паніка. Почалися сутички між самими частинами, які несли службу безпосередньо на Чорнобильській станції, мовляв їм жити хочеться", – розповів ексклюзивні подробиці спікер.
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Шкода в іншому
Тож, рівень радіації в Рудому лісі не нашкодив окупантам так, як би того хотілося. Утім, вони знайшли спосіб отримати свою порцію, відзначив Ємельяненко. Тут знову зіграла свою роль жага до грабунків чужого.
Вони ж пограбували наші лабораторії, повивозили багато дуже потужних джерел калібрування і знаходження саме біля них матиме наслідки. Тут вони схопили свою дозу і на здоров'я,
– відзначив він.
Роковини Чорнобильської трагедії: останні новини
- 26 квітня – роковини Чорнобильської трагедії. 37 років тому вибухнув четвертий атомний енергоблок станції, внаслідок чого в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.
- В мережі показали історичні фото у перші дні після аварії.
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- Українські посадовці та зірки згадали про трагедію у Чорнобилі та пов'язали її з подіями минулого року. Зокрема наголосили, що Рудий ліс помстився окупантам.