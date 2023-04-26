Ексклюзивні кадри до річниці Чорнобильської трагедії опублікував проєкт "Український Свідок". На відео працівники зони відчуження з першими емоціями після звільнення від окупантів.

До теми Катастрофа на ЧАЕС та окупація: як Росія двічі створювала трагедії в Чорнобилі

Матеріал було знято на початку квітня 2022 року, щойно російську армію вигнали з Київщини. "Український Свідок" вирішив опублікувати його до річниці Чорнобильської трагедії. Адже, на щастя, рік тому не сталося нової ядерної катастрофи. Співробітники ЧАЕС навіть під дулами автоматів – продовжили виконувати свої обов’язки.

Грабежі та переслідування АТОвців

Під час свого "хазяйнування" російські солдати грабували довколишні села, вивозячи з будинків все, що тільки можна: холодильники, стільці і навіть килими. Перші кілька днів, як розказали тутешні, окупанти почувались дуже самовпевнено.

Солдати рискали всюди та шукали колишніх учасників АТО: прямо на дорозі роздягали до спіднього, перевіряли татуювання, шрами та сліди від бронежилетів на плечах.

Місцевий єгер на ім’я Василь розповів про літаки, які заходили в український повітряний простір з боку Білорусі.

Вони пускали ракети, які потім долітали до Києва. Відразу розвертались і летіли назад». А жителька одного із сусідніх сіл розповіла, що важка техніка росіян безперервно їхала повз її будинок упродовж п’ятнадцяти годин,

– каже Василь.

Розповіді людей після деокупації: відео "Українського свідка"

Знімальна група на чолі із засновником проєкту Віталієм Дейнегою заїхали до Страхолісся. Це село неподалік Чорнобиля. Населений пункт більш-менш вцілів під час окупації, оскільки розташований трохи вбік від дороги, якою окупанти йшли на столицю. Але мародери дісталися і сюди.

Стояла нова техніка, на яку ще навіть документи не отримали, — обурюється місцевий житель на ім’я Володимир. – У Чорнобилі немає жодної будівлі, яку б вони не пограбували. Вони вкрали навіть забруднені радіацією КРАЗи.

Після російських солдатів з узбіччя зникли дорожні знаки, а з дороги — свіжа розмітка. Про мародерство росіян під час окупації розповів також заступник голови державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

"Стан офісів та підприємств такий: кожна будівля пережила мародерство. Офіс агентства також розграбовано, зайти в нього можна тільки через чорний хід, бо парадний ще не перевірено на наявність мін", – зазначив Шевчук.

Окупанти готували теракти

Окупацію АЕС згадує провідний інженер служби фізичного захисту. Каже, росіяни були у повному спорядженні, колоною з БМП та броньованими вантажівками, БТРами та танками Т-72.

Це було повноцінне захоплення,

— згадує чоловік російську окупацію Чорнобиля.

Російські солдати залишали зону відчуження, на тралах вивозячи власну побиту техніку та вкрадені українські сільгоспмашини разом із легковиками місцевих жителів. Відступаючи, вони забрали у полон нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Частина з них вже повернулась додому під час кількох обмінів восени та взимку. Але значна кількість захисників електростанції все ще у полоні — ймовірно, на території росії.

У березні минулого року українська розвідка повідомляла, що окупаційні війська готують на території ЧАЕС теракти. На щастя, цього не сталося: жодних пошкоджень, які могли б становити радіаційну небезпеку, на території електростанції не виявили.

Чорнобильська АЕС перебувала під російською окупацією 36 днів. Російська армія поспіхом залишила зону відчуження ввечері 31 березня 2022 року.