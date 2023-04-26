Эксклюзивные кадры к годовщине Чернобыльской трагедии опубликовал проект "Украинский Свидетель". На видео работники зоны отчуждения с первыми эмоциями после освобождения от оккупантов.

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Материал был снят в начале апреля 2022 года, как только российскую армию выгнали из Киевщины. Украинский Свидетель решил опубликовать его к годовщине Чернобыльской трагедии. Ведь, к счастью, год назад не произошло новой ядерной катастрофы. Сотрудники ЧАЭС даже под дулами автоматов – продолжили выполнять свои обязанности.

Грабежи и преследования АТОвцев

Во время своего "хозяйствования" русские солдаты грабили близлежащие деревни, вывозя из домов все, что только можно: холодильники, стулья и даже ковры. Первые несколько дней, как рассказали здешние, оккупанты чувствовали себя самоуверенно.

Солдаты рисковали повсюду и искали бывших участников АТО: прямо на дороге раздевали до нижнего белья, проверяли татуировки, шрамы и следы от бронежилетов на плечах.

Местный егерь по имени Василий рассказал о самолетах, которые заходили в украинское воздушное пространство со стороны Беларуси.

Они пускали ракеты, которые потом долетали в Киев. Сразу разворачивались и улетали назад». А жительница одного из соседних сел рассказала, что тяжелая техника россиян непрерывно ехала мимо ее дома в течение пятнадцати часов,

– говорит Василий.

Рассказы людей после деоккупации: видео "Українського свідка"

Съемочная группа во главе с основателем проекта Виталием Дейнегой заехали в Страхолесье. Это село недалеко от Чернобыля. Населённый пункт более или менее уцелел во время оккупации, поскольку расположен немного в стороне от дороги, по которой оккупанты шли на столицу. Но мародеры добрались и сюда.

Стояла новая техника, на которую еще даже не получили документы, — возмущается местный житель по имени Владимир. – В Чернобыле нет ни одного здания, которое бы они не ограбили. Они украли даже загрязненные радиацией КрАЗы.

После русских солдат с обочины исчезли дорожные знаки, а с дороги – свежая разметка. О мародерстве россиян во время оккупации рассказал заместитель председателя государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

"Состояние офисов и предприятий такое: каждое здание пережило мародерство. Офис агентства также разграблен, зайти в него можно только через черный ход, потому что парадный еще не проверен на наличие мин", - отметил Шевчук.

оккупанты готовили теракты

Оккупацию АЭС упоминает ведущий инженер службы физической защиты. Говорит, россияне были в полном снаряжении колонной с БМП и бронированными грузовиками, БТРами и танками Т-72.

Это был полноценный восторг,

— вспоминает российскую оккупацию Чернобыля.

Российские солдаты покидали зону отчуждения, на тралах вывозя собственную избитую технику и украденные украинские сельхозмашины вместе с легковушками местных жителей. Отступая, они забрали в плен охранявших ЧАЭС нацгвардейцев. Часть из них уже вернулись домой во время нескольких обменов осенью и зимой. Но значительное количество защитников электростанции все еще в плену, вероятно, на территории России.

В марте прошлого года украинская разведка сообщала, что оккупационные войска готовят на территории ЧАЭС теракты. К счастью, этого не произошло: никаких повреждений, которые могли бы представлять радиационную опасность, на территории электростанции не обнаружили.

Чернобыльская АЭС находилась под российской оккупацией 36 дней. Российская армия наспех покинула зону отчуждения вечером 31 марта 2022 года.