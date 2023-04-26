Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор организации "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко. Он объяснил, какая на самом деле была цель этой информации.

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Психологическая кампания

Ярослав Емельяненко объяснил, что на самом деле уровни радиации в Рыжем лесу невысокие и не могли бы повлечь за собой серьезные последствия для здоровья или даже смерть. Но год назад это можно было удачно использовать против окупантов и украинцы этим воспользовались.

"Это сработало, потому что мы по всем украинским и зарубежным СМИ об этом говорили, мол все умрут. Технику, которую наворовали оккупанты и отправляли ее родственникам, им тоже будет плохо. Так, в России и Беларуси произошла паника. Начались столкновения между самыми частями, которые несли службу непосредственно на Чернобыльской станции, мол им жить хочется", – рассказал эксклюзивные подробности спикер.

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Вред в другом

Уровень радиации в Рыжем лесу не навредил оккупантам так, как бы этого хотелось. Впрочем, они нашли способ получить свою порцию, отметил Емельяненко. Здесь снова сыграла свою роль жажда к грабежам.

Они же ограбили наши лаборатории, вывезли много мощнейших источников калибровки и нахождение именно возле них будет иметь последствия. Здесь они схватили свою дозу и на здоровье,

– отметил он.

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