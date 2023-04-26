Украинский фотожурналист Игорь Костин был одним из первых, кто снимал разрушенный атомный реактор в Чернобыле в апреле 1986 года. В годовщину трагедии опубликовали его фотографии 37-летней давности. Исторические снимки BBC получила от семьи фотографа.

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Исторические кадры

Фотографии Костина, которые советское руководство позволило публиковать всего через несколько недель после аварии, разошлись миром, засвидетельствовав ее масштабы.

После крушения фотограф часто возвращался в Зону отчуждения, а также снимал ужасные последствия, которые радиоактивное загрязнение имело на людей и животных в Украине и Беларуси.

Игорь Костин погиб в 2015 году в автокатастрофе. Ему было 78 лет.



Фото Игоря Костина / LAW NET

Фото вертолета, участвовавшего в ликвидации аварии, снято с борта другого вертолета. Первые дни после аварии.



Фото Игоря Костина / LAW NET

Солдаты срочной службы в ненадежных защитных костюмах зачищают крышу третьего энергоблока.





Фото Игоря Костина / LAW NET

Защитное оборудование ликвидаторов аварии часто было самодельным.

Шестая клиника в Москве принимала тяжелых пациентов, получивших высокие дозы облучения. Среди них – пожарные, которых первыми бросили на тушение радиоактивного пожара.



Фото Игоря Костина / LAW NET



Фото Игоря Костина / LAW NET

Игорь родился в Беларуси после крушения. Фото сделано в детском доме. Родители отказались от него. Белоруссия, как и Украина, особенно пострадала от радиоактивного загрязнения.



Фото Игоря Костина / LAW NET

По данным СМИ, в 1990-х Игоря усыновила женщина из Англии, увидевшая его фото в западной печати.

Исторические фотографии из Чернобыля: фотограф Игорь Костин