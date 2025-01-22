Результати НМТ є обов'язковими для вступу до закладів вищої освіти. Однак, є низька підстава для стану здоров'я абітурієнта, за якими він має право на створення особливих умов або може бути звільнений від проходження НМТ. 24 Канал наводить перелік захоплень та станів посилаючись на "Освіта.UA".

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Хто може бути звільнений від НМТ за станом здоров'я

Є певна категорія абітурієнтів, що може бути звільнена від складання НМТ. Вступники, які мають п евні захворювання, патологічні стани чи інвалідність , або потребують в екзаменаційному центрі особливих умов, які неможливо створити , можуть бути звільнені від проходження НМТ.

За таких обставин, вступники замість результатів НМТ для участі в конкурсному відборі будуть використовувати результати співбесіди в закладі вищої освіти.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів.

Перелік захворювань та патологічних станів,

які можуть бути перешкодою для проходження ЗНО (НМТ)

№ з/п Назва захворювання або патологічного стану Код для МКХ-10 Період, під час якого захворювання та його наслідки або патологічний стан можуть бути перешкодою для проходження ЗНО (НМТ) 1 Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій А15-А19 Під час хвороби та протягом одного року після виліковування 2 Злоякісні новоутворення всіх локалізацій С00-С97 Під час хвороби та протягом одного року після виліковування 3 Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму 3.1 Анемії (середньотяжкі і важкі форми), пов'язані з харчуванням, гемолітичні анемії D50-D53

D55-D59 Під час хвороби 3.2 Апластичні анемії вроджені D61.0 Під час спеціального лікування 3.3 Апластичні анемії набуті D61.1

D61.2

D61.3 Під час хвороби та протягом року після виліковування 3.4 Гемофілія (тяжкі форми) D66

D67 Під час спеціального лікування 3.5 Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми) D66

D67 Під час загострення 3.6 Агранулоцитоз D70 Під час загострення та протягом шести місяців із моменту ремісії 3.7 Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа) D69.3 Під час хвороби та протягом одного року після виліковування 3.8 Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів (без ускладнень) Під час імуносупресивної терапії та протягом одного року після її закінчення 3.9 Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів D80-D82

D84

G11.3

E31.0

E85.0

Q80.3

Q99.8

D61.0

D70

D71

B37.2 Під час спеціального лікування 4 Хвороби ендокринної системи 4.1 Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, паращитовидних залоз із значним або помірним порушенням функції Е00

Е03

Е05

Е06.0

Е06.1

Е20

Е21.0

Е21.1

Е22.0

Е23.0

Е24.0

Е24.1

Е24.3

Е24.8

Е24.9

Е25.0

Е26.0

Е27 Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії 4.2 Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо) Е21.0

Е22.0

Е22.8

Е24.3

Е26.0

С73

С74

С75.0

С75.1 Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії 4.3 Цукровий діабет Е10-Е14 Під час клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації 5 Розлади психіки та поведінки 5.1 Гострі і транзиторні психотичні розлади F23 Протягом психотичного стану 5.2 Помірний чи тяжкий епізод рекурентної чи біполярної депресії F32.1-F32.3 Протягом епізоду афективних розладів 5.3 Маніакальний чи змішаний епізод з психотичними чи без психотичних симптомів F30.1

F30.2 Протягом епізоду афективних розладів 5.4 Тривожно-фобічні розлади (агорафобія, соціальні фобії, специфічні (ізольовані) фобії, що зумовлюють стани, що впливають на процедуру оцінювання) F40.0

F40.1 Протягом періоду загострення, яке впливає на ситуацію оцінювання, визначеного психіатром 5.5 Панічний розлад помірної тяжкості та тяжкий F41.00

F41.01 Протягом періоду загострення, визначеного психіатром 5.6 Генералізований тривожний розлад F41.1 Протягом періоду загострення, визначеного психіатром 5.7 Обсесивно-компульсивний розлад F42 Протягом періоду неконтрольованих пацієнтом обсесій, визначеного психіатром 5.8 Розлади харчової поведінки (анорексія, булемія) F50.0-F50.3 Протягом періоду часу, коли вага пацієнта потребуватиме інтенсивної терапії, реабілітаційних заходів 5.9 Гіперкінетичні розлади (стани з тяжкими порушеннями активності та уваги, що потребують особливих умов при оцінюванні) F90.0

F90.1 Протягом періоду часу, коли порушення активності та уваги потребують особливих умов для оцінювання, визначеного психіатром 5.10 Елективний мутизм F94.0 Протягом періоду часу, при якому стан мовленнєвої комунікації вимагатиме створення особливих умов для оцінювання 5.11 Тикозні розлади з тяжкими стигматизуючими вокалізаціями чи моторними тиками F95.1

F95.2 Протягом періоду загострення тикозної симптоматики, визначеного психіатром 5.12 Розлади загального розвитку (аутистичні розлади) при тяжких порушеннях концентраційної функції уваги, тяжкій стереотипній поведінці, агресії, аутоагресії, коморбідній депресії F84 Протягом періоду загострення симптоматики, яка вимагає створення особливих умов для оцінювання дитини, тривалість якого визначає психіатр 6 Хвороби нервової системи 6.1 Прогресуючі захворювання нервової системи (м’язова дистрофія, розсіяний склероз тощо) G11-G73 Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов 6.2 Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах G09

I69

T90 Протягом одного року з початку захворювання 6.3 Епілепсія та епілептичні синдроми у фармакорезистентній формі G40 Постійно 6.4 Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями Q05-Q09 Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов 7 Хвороби ока та придаткового апарату 7.1 Сліпота обох очей (коригована гострота зору нижче 0,1 або концентричне звуження полів зору до 20 град. від точки фіксації) H54.0-H54.7 Постійно 7.2 Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг H16.0-H16.9

H15.0

H15.1

H15.8

H15.9

H20.0-H20.2

H20.8

H46

H48 Під час спеціального лікування 7.3 Одностороння та двостороння афакія або артифакія H27.0

Z96.1 Протягом трьох місяців після хірургічного втручання (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії) 7.4 Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах H40.0-H40.6

H40.8

H40.9

H42.0

H42.8 Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії) 7.5 Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву) H44.2 Постійно 7.6 Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці H59

H59.0

H59.8

H59.9 Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії) 7.7 Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості S05.0-S05.9 Протягом трьох місяців після травми (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії) 8 Двобічна глухота з вестибулярними розладами Н90-Н91 Постійно 9 Хвороби системи кровообігу 9.1 Гостра ревматична лихоманка I00-I02 Під час хвороби та протягом одного року після останньої атаки 9.2 Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів I05-I06 Під час спеціального лікування 9.3 Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити), серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів I30-I52

І90 Під час спеціального лікування 9.4 Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна) I42-I43 Під час спеціального лікування 9.5 Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності ІІ, ІІІ ступенів Q20-Q28 Під час спеціального лікування 9.6 Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності IІ, ІІІ ступенів Q20-Q28

І05-І09

І30

I33

I38

І39

I42-I43

І50-І52

Z54 Протягом шести місяців після операції 10 Хвороби органів дихання 10.1 Бронхіальна астма неконтрольована або частково контрольована (важкий перебіг) J45.8

J46 Під час загострення 10.2 Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби Q32-Q34 Протягом шести місяців після операції 10.3 Операції на органах середостіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах) Q34

D00

D13

K22.2

T28 Протягом шести місяців після операції 10.4 Операції з приводу діафрагмальної грижі K44 Протягом шести місяців після операції 11 Хвороби органів травлення 11.1 Неспецифічний виразковий коліт K51 Під час загострення 11.2 Хвороба Крона (середньоважка та важка форми) K50 Під час загострення 11.3 Синдром короткої кишки K91.4 Постійно 11.4 Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу Q42-Q43 Протягом одного року після операції 11.5 Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом Під час загострення 11.6 Фіброз печінки та (або) цироз печінки K74

K76.6

I85 Під час загострення 11.7 Печінкова недостатність K72 Під час стаціонарного лікування 12 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 12.1 Псоріаз, атопічний дерматит/екзема, токсична еритема у стадії загострення L20

L40

L53.0 Під час загострення 12.2 Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона - Вількінсона L10.0

L13.0

L13.1

L40.5

Q 81.0 Під час загострення 12.3 Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія із проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підошовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями Q81.2

L 94.3

Q82.1

Q82.8

M07.0-M07.3

M09.0 Під час спеціального лікування 13 Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини 13.1 Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (два рази на рік і більше) M00-M25 У разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов або під час загострення 13.2 Системні хвороби сполучної тканини M30-M36 Під час загострення 13.3 Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані) M41

Q67.5

Q67.6

Q67.7 Постійно, але у разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов) 13.4 Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки M41

Q67.5

Q67.6

Q67.7 Протягом шести місяців після операції 14 Хвороби сечостатевої системи 14.1 Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія N00-04

Q82

R80 Протягом трьох місяців після останнього загострення 14.2 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит у стадії зворотного розвитку N16 Протягом трьох місяців після останнього загострення 14.3 Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок N18 Під час спеціального лікування 14.4 Гострі захворювання нирок N17 Під час перебування в стаціонарі та протягом шести місяців після виписки зі стаціонару 14.5 Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів з порушенням уродинаміки та функції нирок Q60-Q64

Q62,

Q62.0

Q62.3

Q62.7 Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару 15 Переломи кісток верхніх кінцівок (при переломах кісток провідної руки) S40-S49

S50-S59

S60-S69 Протягом іммобілізації та одного місяця з дня зняття іммобілізації 16 Переломи кісток нижніх кінцівок S70-S79

S80-S89

S90-S99 Протягом іммобілізації та восьми тижнів із дня зняття іммобілізації, але в разі неможливості створення особливих спеціальних умов 17 Переломи черепа, лицевих кісток S02.0-S02.9 Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару 18 Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку S06

S14

S22

S24

S32

S34 Протягом двох місяців після отримання травми 19 Нанаслідки отруєнь та інших впливів зовнішніх причин T56.0

T56.1

T56.2

T56.3 Протягом двох місяців після отруєння або інших впливів зовнішніх причин 20 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору Z93 Під час використання штучного отвору 21 Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4) Період визначається індивідуально та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії

Створення особливих умов у пунктах НМТ

Окрім звільнення від НМТ, є учасники, які потребують створення особливих умов у пунктах НМТ.

Якщо вступник належить до осіб з особливими освітніми потребами, але його діагнозу немає в запропонованому переліку, тоді він повинен складати НМТ за умови, що йому будуть створені особливі умови.

Для цього учасник НМТ під час реєстрації має зробити відповідну позначку про необхідність створення спеціальних умов та надати документи, які підтверджують факт такої необхідності.

У випадку, якщо такі умови можуть бути створені в екзаменаційному центрі, учасник буде складати НМТ.

У випадку, якщо в екзаменаційному центрі немає можливості для створення необхідних умов, регіональний центр оцінювання якості надає офіційну відмову в реєстрації для участі в НМТ такому вступнику. Ця відмова також є підставою для вступу за результатами співбесіди, без складання НМТ.

Для складання НМТ створюються особливі умови за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

Для осіб, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп'ютерного онлайн-тестування.

Технологія проведення онлайн-тестування не потребує створення особливих умов за кодами 0102, 0105, 0201.

Перелік особливих (спеціальних) умов,

що створюються для осіб з особливими освітніми потребами

в пунктах проведення ЗНО (НМТ)

№ з/п Категорія осіб з особливими освітніми потребами Особливі (спеціальні) умови, що створюються в пунктах проведення ЗНО (НМТ) опис умов код умов 1 Глухі та особи з порушеннями слуху Присутність перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога) в аудиторії, де відбувається зовнішнє незалежне оцінювання; надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи 0101 Виконання сертифікаційної роботи за одним із перших столів аудиторії 0102 Надання перед початком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії тексту промови інструктора 0103 Надання можливості використання слухового апарата, імпланта 0104 Надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань сертифікаційної роботи, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання) 0105 2 Особи з порушеннями зору Надання у паперовому вигляді тексту, написання якого передбачено на дошці 0201 Надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або електронного збільшувача (електронні збільшувачі не мають бути складовими засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації або комутуватися з такими засобами чи пристроями) 0202 Надання можливості використання настільного пристрою для додаткового освітлення робочого місця (пристрої мають працювати автономно, без під’єднання до електромережі, а також не мають бути складовими засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації) 0203 Текст зошитів із завданнями сертифікаційної роботи та бланків відповідей має бути надрукований фарбою чорного кольору на білому папері з матовою поверхнею з дотриманням таких вимог до шрифтового оформлення: рублений шрифт, кегль шрифту - не менше 16, збільшення інтерліньяжу - не менше 4 пунктів, довжина рядка від 63 до 153 мм, місткість шрифту - не більше 7,7 (8,5 - для текстів на латинській графічній основі), нормальне або широке світле пряме накреслення вічка* 0204 Надання сертифікаційної роботи із завданнями, адаптованими для осіб із глибокими порушеннями зору, надрукованої рельєфно-крапковим шрифтом для написання і читання сліпими (шрифт Брайля); додатковий час для виконання сертифікаційної роботи входить до загального часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи (умова за кодом 0206 додатково не створюється); розумне пристосування процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із глибокими порушеннями зору** 0205 Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи*** 0206 3 Особи з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, які одужують після травм, особи із хворобами нервової системи Виконання сертифікаційної роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсі 0301 Наявність у будівлі, де розміщується пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішніх сходів і пандусів, обладнаних поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» 0302 Наявність у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» 0303 Надання можливості супроводжуючим особам допомогти учаснику зовнішнього незалежного оцінювання зайняти робоче місце в аудиторії зовнішнього незалежного оцінювання та вийти з пункту тестування 0304 Виконання сертифікаційної роботи за столом, придатним для письма на інвалідному візку 0305 Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи*** 0306 4 Особи з розладами психіки та поведінки Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи*** 0401 5 Особи, яким встановлено електрокардіо-стимулятор або інший електронний імплантат чи пристрій Відмова від здійснення за допомогою металодетектора або іншого електронного пристрою контролю за дотриманням особою вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації 0501 6 Особи, які потребують періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур із забезпечення життєдіяльності людини та/або контролю за її станом Наявність кімнати для медичного працівника, з можливістю проведення індивідуальних медичних процедур та контролю за станом особи 0601 7 Особи, які мають захворювання, що споживають постійне медичне спостереження Забезпечення медичним працівником процесу контролю за станом здоров'я 0701 Надання можливості присутності лікаря-спеціаліста (відповідно до діагнозу) в аудиторії, де відбувається зовнішнє незалежне оцінювання 0702



*** Висновок щодо створення цієї особливої ​​(спеціальної) умови може надаватися лише особам з інвалідністю.