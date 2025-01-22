Результаты НМТ являются обязательными для поступления в учреждения высшего образования. Однако, есть состояния здоровья абитуриента, по которым он имеет право на создание особых условий или может быть освобожден от прохождения НМТ. 24 Канал приводит перечень болезней и состояний ссылаясь на "Освита.UA".

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Кто может быть освобожден от НМТ по состоянию здоровья

Есть определенная категория абитуриентов, которая может быть освобождена от сдачи НМТ. Поступающие, которые имеют определенные заболевания, патологические состояния или инвалидность , или нуждаются особых условиях, которые невозможно создать в экзаменационном центре, могут быть освобождены от прохождения НМТ.

При таких обстоятельствах, поступающие вместо результатов НМТ для участия в конкурсном отборе будут использовать результаты собеседования в учреждении высшего образования.

В случае подачи документов на участие в конкурсном отборе лицами с особыми образовательными потребностями заведение высшего образования должно обеспечить соответствующие условия для прохождения ими вступительных экзаменов.

Перечень заболеваний и патологических состояний,

которые могут быть препятствием для прохождения ВНО (НМТ)

№ з/п Название заболевания или патологического состояния Код для МКБ-10 Период, во время которого заболевание и его последствия или патологическое состояние могут быть препятствием для прохождения ВНО (НМТ) 1 Активный туберкулез органов дыхания и внелегочных локализаций А15-А19 Во время болезни и в течение одного года после излечения 2 Злокачественные новообразования всех локализаций С00-С97 Во время болезни и в течение одного года после излечения 3 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма 3.1 Анемии (среднетяжелые и тяжелые формы), связанные с питанием, гемолитические анемии D50-D53

D55-D59 Во время болезни 3.2 Апластические анемии врожденные D61.0 Во время специального лечения 3.3 Апластические анемии приобретенные D61.1

D61.2

D61.3 Во время болезни и в течение года после излечения 3.4 Гемофилия (тяжелые формы) D66

D67 Во время специального лечения 3.5 Гемофилия (легкие и среднетяжелые формы) D66

D67 Во время обострения 3.6 Агранулоцитоз D70 Во время обострения и в течение шести месяцев с момента ремиссии 3.7 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) D69.3 Во время болезни и в течение одного года после излечения 3.8 Состояние после трансплантации костного мозга, печени, почек, других органов (без осложнений) Во время иммуносупрессивной терапии и в течение одного года после ее окончания 3.9 Врожденные иммунодефицитные состояния, сопровождающиеся рецидивами инфекционных осложнений, патологическими изменениями кроветворной системы, других органов D80-D82

D84

G11.3

E31.0

E85.0

Q80.3

Q99.8

D61.0

D70

D71

B37.2 Во время специального лечения 4 Болезни эндокринной системы 4.1 Заболевания гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, паращитовидных желез со значительным или умеренным нарушением функции Е00

Е03

Е05

Е06.0

Е06.1

Е20

Е21.0

Е21.1

Е22.0

Е23.0

Е24.0

Е24.1

Е24.3

Е24.8

Е24.9

Е25.0

Е26.0

Е27 Во время клинико-гормональной субкомпенсации или декомпенсации на фоне медикаментозной терапии 4.2 Состояние после медицинских процедур на эндокринной железе (оперативное удаление, в том числе частичное, лучевая терапия и т.д.) Е21.0

Е22.0

Е22.8

Е24.3

Е26.0

С73

С74

С75.0

С75.1 Во время клинико-гормональной субкомпенсации или декомпенсации на фоне заместительной терапии 4.3 Сахарный диабет Е10-Е14 Во время клинико-метаболической субкомпенсации или декомпенсации 5 Расстройства психики и поведения 5.1 Острые и транзиторные психотические расстройства F23 Течение психотического состояния 5.2 Умеренный или тяжелый эпизод рекуррентной или биполярной депрессии F32.1-F32.3 В течение эпизода аффективных расстройств 5.3 Маниакальный или смешанный эпизод с психотическими или без психотических симптомов F30.1

F30.2 В течение эпизода аффективных расстройств 5.4 Тревожно-фобические расстройства (агорафобия, социальные фобии, специфические (изолированные) фобии, обусловливающие состояния, влияющие на процедуру оценивания) F40.0

F40.1 В течение периода обострения, которое влияет на ситуацию оценивания, определенного психиатром 5.5 Паническое расстройство умеренной тяжести и тяжелое F41.00

F41.01 В течение периода обострения, определенного психиатром 5.6 Генерализованное тревожное расстройство F41.1 В течение периода обострения, определенного психиатром 5.7 Обсессивно-компульсивное расстройство F42 В течение периода неконтролируемых пациентом обсессий, определенного психиатром 5.8 Расстройства пищевого поведения (анорексия, булемия) F50.0-F50.3 В течение периода времени, когда вес пациента потребует интенсивной терапии, реабилитационных мероприятий 5.9 Гиперкинетические расстройства (состояния с тяжелыми нарушениями активности и внимания, требующие особых условий при оценке) F90.0

F90.1 В течение периода времени, когда нарушения активности и внимания требуют особых условий для оценки, определенного психиатром 5.10 Элективный мутизм F94.0 В течение периода времени, при котором состояние речевой коммуникации потребует создания особых условий для оценки 5.11 Тикозные расстройства с тяжелыми стигматизирующими вокализациями или моторными тиками F95.1

F95.2 В течение периода обострения тикозной симптоматики, определенного психиатром 5.12 Расстройства общего развития (аутистические расстройства) при тяжелых нарушениях концентрационной функции внимания, тяжелом стереотипном поведении, агрессии, аутоагрессии, коморбидной депрессии F84 В течение периода обострения симптоматики, которая требует создания особых условий для оценки ребенка, продолжительность которого определяет психиатр 6 Болезни нервной системы 6.1 Прогрессирующие заболевания нервной системы (мышечная дистрофия, рассеянный склероз и т.д.) G11-G73 Постоянно, но в случае невозможности создания особых (специальных) условий 6.2 Заболевания нервной системы в остром и восстановительном периодах G09

I69

T90 В течение одного года с начала заболевания 6.3 Эпилепсия и эпилептические синдромы в фармакорезистентной форме G40 Постоянно 6.4 Spinabifida (неполное закрытие позвоночного канала) с выраженными и резко выраженными двигательными и тазовыми нарушениями Q05-Q09 Постоянно, но в случае невозможности создания особых (специальных) условий 7 Болезни глаза и придаточного аппарата 7.1 Слепота обоих глаз (корректируемая острота зрения ниже 0,1 или концентрическое сужение полей зрения до 20 град. от точки фиксации) H54.0-H54.7 Постоянно 7.2 Воспалительные заболевания роговицы, склеры, сосудистой оболочки, сетчатки, зрительного нерва, которые имеют прогрессирующее или рецидивирующее течение H16.0-H16.9

H15.0

H15.1

H15.8

H15.9

H20.0-H20.2

H20.8

H46

H48 Во время специального лечения 7.3 Односторонняя и двусторонняя афакия или артифакия H27.0

Z96.1 В течение трех месяцев после хирургического вмешательства (далее период определяется индивидуально (в зависимости от результата лечения) и указывается вместе с диагнозом в заключении врачебно-консультативной комиссии) 7.4 Глаукома с декомпенсацией внутриглазного давления после хирургического лечения на одном или на обоих глазах H40.0-H40.6

H40.8

H40.9

H42.0

H42.8 В течение трех месяцев после операции (далее период определяется индивидуально (в зависимости от результата лечения) и указывается вместе с диагнозом в заключении врачебно-консультативной комиссии) 7.5 Осложненная дегенеративная миопия независимо от степени (при хронической периферической дистрофии сетчатки с наличием предразрыва или разрыва) H44.2 Постоянно 7.6 Состояние после хирургического вмешательства на роговице, стекловидном теле, сетчатке H59

H59.0

H59.8

H59.9 В течение трех месяцев после операции (далее период определяется индивидуально (в зависимости от результата лечения) и указывается вместе с диагнозом в заключении врачебно-консультативной комиссии) 7.7 Проникающие ранения и контузии органа зрения средней и тяжелой степеней тяжести S05.0-S05.9 В течение трех месяцев после травмы (далее период определяется индивидуально (в зависимости от результата лечения) и указывается вместе с диагнозом в заключении врачебно-консультативной комиссии) 8 Двусторонняя глухота с вестибулярными расстройствами Н90-Н91 Постоянно 9 Болезни системы кровообращения 9.1 Острая ревматическая лихорадка I00-I02 Во время болезни и в течение одного года после последней атаки 9.2 Хронические ревматические заболевания сердца с явлениями хронической сердечно-сосудистой недостаточности IІ, III степеней I05-I06 Во время специального лечения 9.3 Неревматические поражения клапанного аппарата сердца и мышцы (миокардиты, эндокардиты и перикардиты), сердца с явлениями хронической сердечно-сосудистой недостаточности IІ, III степеней I30-I52

І90 Во время специального лечения 9.4 Кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная) I42-I43 Во время специального лечения 9.5 Врожденные аномалии системы кровообращения с явлениями хронической сердечно-сосудистой недостаточности II, III степеней Q20-Q28 Во время специального лечения 9.6 Состояния после хирургических вмешательств на сердце с явлениями хронической сердечно-сосудистой недостаточности II, III степеней Q20-Q28

І05-І09

І30

I33

I38

І39

I42-I43

I50-I52

Z54 В течение шести месяцев после операции 10 Болезни органов дыхания 10.1 Бронхиальная астма неконтролируемая или частично контролируемая (тяжелое течение) J45.8

J46 Во время обострения 10.2 Операции по поводу пороков развития легких (кист, лобарной эмфиземы, гипоплазии, секвестрации) и бронхоэктатической болезни Q32-Q34 В течение шести месяцев после операции 10.3 Операции на органах средостения (трахее, пищеводе, при доброкачественных опухолях и кистах) Q34

D00

D13

K22.2

T28 В течение шести месяцев после операции 10.4 Операции по поводу диафрагмальной грыжи K44 В течение шести месяцев после операции 11 Болезни органов пищеварения 11.1 Неспецифический язвенный колит K51 Во время обострения 11.2 Болезнь Крона (среднетяжелая и тяжелая формы) K50 Во время обострения 11.3 Синдром короткой кишки K91.4 Постоянно 11.4 Операции на толстой кишке и аноректальной области, осложненные недержанием кала Q42-Q43 В течение одного года после операции 11.5 Хронический гепатит с высокой или умеренной степенью активности и (или) фиброзом Во время обострения 11.6 Фиброз печени и (или) цирроз печени K74

K76.6

I85 Во время обострения 11.7 Печеночная недостаточность K72 Во время стационарного лечения 12 Болезни кожи и подкожной клетчатки 12.1 Псориаз, атопический дерматит/экзема, токсическая эритема в стадии обострения L20

L40

L53.0 Во время обострения 12.2 Аутоиммунные болезни с рецидивирующим и хроническим течением (пемфигус, дерматит Дюринга, буллезный эпидермолиз - простая форма, псориаз артропатический, субкорнеальный пустулез Снеддона - Вилькинсона L10.0

L13.0

L13.1

L40.5

Q 81.0 Во время обострения 12.3 Буллезный эпидермолиз - дистрофическая форма, склеродермия с проявлениями склеродактилии, наследственный кератоз ладонно-подошвенный, пигментная ксеродерма, псориаз артропатический со стойкими двигательными нарушениями Q81.2

L 94.3

Q82.1

Q82.8

M07.0-M07.3

M09.0 Во время специального лечения 13 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 13.1 Ревматоидный артрит, юношеский (ювенильный) артрит и другие воспалительные артропатии с нарушением функции сустава и частыми обострениями (два раза в год и более) M00-M25 В случае невозможности создания особых (специальных) условий или во время обострения 13.2 Системные болезни соединительной ткани M30-M36 Во время обострения 13.3 Деформации позвоночника и (или) грудной клетки III, IV степеней со значительными нарушениями функции органов грудной клетки (не оперированы) M41

Q67.5

Q67.6

Q67.7 Постоянно, но в случае невозможности создания особых (специальных) условий) 13.4 Состояние после операции по деформации позвоночника и (или) грудной клетки M41

Q67.5

Q67.6

Q67.7 В течение шести месяцев после операции 14 Болезни мочеполовой системы 14.1 Гломерулярные хронические заболевания почек, быстро прогрессирующий нефритический синдром, хронический нефротический синдром, наследственная нефропатия N00-04

Q82

R80 В течение трех месяцев после последнего обострения 14.2 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит в стадии обратного развития N16 В течение трех месяцев после последнего обострения 14.3 Хроническая и неуточненная почечная недостаточность со стойким нарушением функции почек N18 Во время специального лечения 14.4 Острые заболевания почек N17 Во время пребывания в стационаре и в течение шести месяцев после выписки из стационара 14.5 Оперированные осложненные пороки развития почек и мочевыводящих путей с нарушением уродинамики и функции почек Q60-Q64

Q62,

Q62.0

Q62.3

Q62.7 Во время пребывания в стационаре и в течение трех месяцев после выписки из стационара 15 Переломы костей верхних конечностей (при переломах костей ведущей руки) S40-S49

S50-S59

S60-S69 В течение иммобилизации и одного месяца со дня снятия иммобилизации 16 Переломы костей нижних конечностей S70-S79

S80-S89

S90-S99 В течение иммобилизации и восьми недель со дня снятия иммобилизации, но в случае невозможности создания особых специальных условий 17 Переломы черепа, лицевых костей S02.0-S02.9 Во время пребывания в стационаре и в течение трех месяцев после выписки из стационара 18 Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга S06

S14

S22

S24

S32

S34 В течение двух месяцев после получения травмы 19 Последствия отравлений и других воздействий внешних причин T56.0

T56.1

T56.2

T56.3 В течение двух месяцев после отравления или других воздействий внешних причин 20 Состояние, связано с наличием искусственного отверстия Z93 Во время использования искусственного отверстия 21 Заболевания, которые не вошли в этот перечень и привели к выраженным и резко выраженных ограничений жизнедеятельности (функциональные классы 2 - 4) Период определяется индивидуально и указывается вместе с диагнозом в заключении врачебно-консультативной комиссии

Создание особых условий в пунктах НМТ

Кроме освобождения от НМТ, есть участники, которые нуждаются в создании особых условий в пунктах НМТ.

Если поступающий относится к лицам с особыми образовательными потребностями, но его диагноза нет в предложенном перечне, тогда он должен сдавать НМТ при условии, что ему будут созданы особые условия.

Для этого участник НМТ во время регистрации должен сделать соответствующую отметку о необходимости создания специальных условий и предоставить документы, подтверждающие факт такой необходимости.

В случае, если такие условия могут быть созданы в экзаменационном центре, участник будет сдавать НМТ.

В случае, если в экзаменационном центре нет возможности для создания необходимых условий нет возможности для создания необходимых условий, региональный центр оценивания качества предоставляет официальный отказ в регистрации для участия в НМТ такому абитуриенту. Этот отказ также является основанием для поступления по результатам собеседования, без сдачи НМТ.

Для сдачи НМТ создаются особые условия по кодам 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

Для лиц, которые нуждаются в создании условия по коду 0204, предоставляется возможность изменять масштаб изображения на экране во время прохождения компьютерного онлайн-тестирования.

Технология проведения онлайн-тестирования не требует создания особых условий по кодам 0102, 0105, 0201.

Перечень особых (специальных) условий,

которые создаются для лиц с особыми образовательными потребностями

в пунктах проведения ВНО (НМТ)

№ з/п Категория лиц с особыми образовательными потребностями Особые (специальные) условия, создаваемые в пунктах проведения ВНО (НМТ) описание условий код условий 1 Глухие и лица с нарушениями слуха Присутствие переводчика жестового языка (переводчика-дактилолога) в аудитории, где происходит внешнее независимое оценивание; предоставление дополнительного времени (до 30 минут) для выполнения сертификационной работы 0101 Выполнение сертификационной работы за одним из первых столов аудитории 0102 Предоставление перед началом проведения внешнего независимого оценивания в аудитории текста речи инструктора 0103 Предоставление возможности использования слухового аппарата, импланта 0104 Предоставление в письменной (печатной) форме озвученных текстов к заданиям сертификационной работы, направленных на проверку сформированности умений и навыков, необходимых для понимания речи на слух (аудирование) 0105 2 Лица с нарушениями зрения Предоставление в бумажном виде текста, написания которого предусмотрено на доске 0201 Предоставление возможности использования оптического увеличителя (лупы) или электронного увеличителя (электронные увеличители не должны быть составляющими средств связи, устройств обработки, хранения и передачи информации или коммутироваться с такими средствами или устройствами) 0202 Предоставление возможности использования настольного устройства для дополнительного освещения рабочего места (устройства должны работать автономно, без подключения к электросети, а также не должны быть составляющими средств связи, устройств обработки, сохранения и передачи информации) 0203 Текст тетрадей с заданиями сертификационной работы и бланков ответов должен быть напечатан краской черного цвета на белой бумаге с матовой поверхностью с соблюдением следующих требований к шрифтовому оформлению: рубленый шрифт, кегль шрифта - не менее 16, увеличение интерлиньяжа - не менее 4 пунктов, длина строки от 63 до 153 мм, емкость шрифта - не более 7,7 (8,5 - для текстов на латинской графической основе), нормальное или широкое светлое прямое начертание глазка* 0204 Предоставление сертификационной работы с заданиями, адаптированными для лиц с глубокими нарушениями зрения, напечатанной рельефно-точечным шрифтом для написания и чтения слепыми (шрифт Брайля); дополнительное время для выполнения сертификационной работы входит в общее время, отведенного для выполнения сертификационной работы (условие по коду 0206 дополнительно не создается); разумное приспособление процедур проведения внешнего независимого оценивания и определения результатов внешнего не 0205 Предоставление дополнительного времени (до 30 минут) для выполнения сертификационной работы*** 0206 3 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица, которые выздоравливают после травм, лица с болезнями нервной системы Выполнение сертификационной работы в аудитории, расположенной на первом этаже 0301 Наличие в здании, где размещается пункт проведения внешнего независимого оценивания, внешних лестниц и пандусов, оборудованных поручнями с учетом технических требований к опорным стационарных устройств в соответствии с ДБН В.2.2-17: 2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 0302 Наличие в пункте проведения внешнего независимого оценивания туалета, оборудованного универсальной кабиной, доступной для лиц, передвигающихся на креслах колесных, в соответствии с ДБН В.2.2-17: 2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 0303 Предоставление возможности сопровождающим лицам помочь участнику внешнего независимого оценивания занять рабочее место в аудитории внешнего независимого оценивания и выйти из пункта тестирования 0304 Выполнение сертификационной работы за столом, пригодным для письма на инвалидной коляске 0305 Предоставление дополнительного времени (до 30 минут) для выполнения сертификационной работы*** 0306 4 Лица с расстройствами психики и поведения Предоставление дополнительного времени (до 30 минут) для выполнения сертификационной работы*** 0401 5 Лица, которым установлен электрокардио-стимулятор или другой электронный имплантат или устройство Отказ от осуществления с помощью металлодетектора или другого электронного устройства контроля за соблюдением лицом требования о запрете иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации 0501 6 Лица, которые нуждаются в периодическом осуществлении индивидуальных медицинских процедур по обеспечению жизнедеятельности человека и / или контроля за его состоянием Наличие комнаты для медицинского работника, с возможностью проведения индивидуальных медицинских процедур и контроля за состоянием лица 0601 7 Лица, имеющие заболевания, потребляющие постоянное медицинское наблюдение Обеспечение медицинским работником процесса контроля за состоянием здоровья 0701 Предоставление возможности присутствия врача-специалиста (в соответствии с диагнозом) в аудитории, где происходит внешнее независимое оценивание 0702



*** Заключение о создании этой особой (специальной) условия может предоставляться только лицам с инвалидностью.