В Украине представили платформу "Наука в опасности". Она призвана помочь ученым, пострадавшим в результате вторжения российских окупантов в Украину.

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Цель вебплощадки – популяризировать работу украинских ученых, искать полезные контакты с международными партнерами и донорами, а также рассказывать, как даже в условиях войны наши ученые находят способы заниматься научной деятельностью. Также в рамках платформы наши ученые работают в экспертных рабочих группах, которые ищут решения для неотложных и долгосрочных проблем, анализируя ситуацию в Украине.

В Украине пытаются сохранить научные проекты / Фото МОН

Кроме того, была проведена встреча представителей власти по поддержке научных фондов в условиях военного положения, ведь крайне важно не только сохранить все научные наработки, но и дать ученым возможность работать над новыми.

Ранее также сообщалось, что в Украине была запущена программа дистанционных исследовательских грантов. Теперь наши ученые могут получать средства за свои проекты от ЕС без необходимости уезжать за границу.