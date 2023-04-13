Украинский учитель победил в престижном международном конкурсе Teacher Masterclass Competition

Украинские педагоги продолжают работать над покорением мировых вершин. На этот раз одержать важную победу удалось учителю из Винницы.

Международные победы украинских педагогов – это всегда важное достижение, положительно влияющее на имидж Украины на глобальном уровне. В этот раз важное отличие удалось получить педагогу из Винницы Владиславу Качуру.

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Как рассказали в Центре профессионального развития педагогов Винницкого городского совета, педагогу удалось победить на международном конкурсе Teacher Masterclass Competition. Украинский учитель стал первым в номинации "Создание цифрового контента".

Теперь Владислав Качур будет представлять свой доклад на Teacher Teach Summit Global Showcase 2023. В нем будет идти речь о "Пяти шагах для эффективного цифрового сторителинга с использованием различных техник и технологий". Саммит начнется 15 апреля, на него можно свободно зарегистрироваться по ссылке.

Владислав Качур – учитель винницкой гимназии №6, он преподает английский и немецкий языки. Раньше он входил в пятерку лучших педагогов Украины.