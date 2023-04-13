Міжнародні перемоги українських педагогів – це завжди важливе досягнення, яке позитивно впливає на імідж України на глобальному рівні. Цього разу важливу відзнаку вдалося отримати педагогу з Вінниці Владиславу Качуру.

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Як розповіли у Центрі професійного розвитку педпрацівників Вінницької міської ради, педагогу вдалося перемогти на міжнародному конкурсі Teacher Masterclass Competition. Український вчитель став першим у номінації "Створення цифрового контенту".

Тепер Владислав Качур буде представляти свою доповідь на Teacher Teach Summit Global Showcase 2023. У ній буде йтися про "П’ять кроків для ефективного цифрового сторітелінгу з використанням різних технік і технологій". Саміт розпочнеться 15 квітня, на нього можна вільно зареєструватися за посиланням.

Владислав Качур – вчитель вінницької гімназії №6, він викладає англійську та німецьку мови. Раніше він входив до п'ятірки найкращих педагогів України.