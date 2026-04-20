Правительство выделило школам почти 5 миллиардов гривен: на что предусмотрены средства

Кабмин Украины выделил еще почти 5 миллиардов гривен на школьные укрытия. За эти средства в этом году построят 113 укрытий в школах в 22 областях.

Финансирование распределили поэтапно. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

На что направят эти средства?

Сначала направили 2,04 миллиарда гривен для 30 проектов: прежде всего в общинах с очень высоким уровнем риска безопасности и в военных лицеях.

Еще 230 миллионов гривен выделили на завершение 22 проектов, готовность которых превышала 60%. Последним решением правительство утвердило финансирование еще 61 проекта на сумму более 2,73 миллиарда гривен,

– уточнили в ведомстве.

Из них 29 объектов реализуют в общинах с высоким уровнем безопасности риска. Также должны завершить три проекта, начатые в прошлом году.

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграм-канале добавил, что государство системно финансирует обустройство укрытий в школах и садах.

В этом году на эту потребность предусмотрено 6 миллиардов гривен,

– уточнил он.

