Для части участников НМТ-2024 могут организовать специальную сессию

Основная сессия национального мультитеста 2024 года длилась с 14 мая по 25 июня. Ее участники столкнулись с большим количеством вызовов и трудностей, учитывая войну в Украине.

Так, прервать тестирование могли воздушные тревоги или отключение света. Если такие перерывы продолжались более 2,5 часов, участники имели право написать заявления на прохождение тестирования во время дополнительной сессии вместе с теми участниками, которые на нее регистрировались.

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Организует ли УЦОКО специальную сессию мультитеста в 2024 году

Проведение дополнительной сессии НМТ-2024 запланировали на 11 – 19 июля. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, что делать поступающим, если НМТ во время дополнительной сессии прервет длительная воздушная тревога или длительное отключение света.

Она отметила, что в рамках дополнительной сессии – значительно меньше участников. Соответственно есть немного больше гибкости относительно того, чтобы участники НМТ и инструкторы задерживались дольше и чтобы тестирование продолжались столько, сколько нужно, чтобы все участники прошли оценивание.

Сейчас специальной или третьей сессии не предусмотрели, но гарантируем, что не оставим участников без результатов НМТ. Если так произойдет, что мы не сможем по объективным причинам организовать оценивание для определенных абитуриентов во время дополнительной сессии, будем инициировать изменения в нормативную базу и обеспечим третью сессию, если это будет необходимо,

– сообщила Вакуленко.