Как будет происходить тестирование в 2026 году?

В этом году НМТ будет происходить в течение одного дня. Основная сессия продлится в течение 20 мая – 25 июня. Дополнительная – с 17 по 24 июля.

На тестировании будет 4 предмета. Обязательно – украинский язык, математика, история Украины. Также предмет из такого перечня:

  • иностранный язык;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • украинская литература.

Приглашение на тестирование разместят в персональных кабинетах. Там будут указаны дата, время и место тестирования.