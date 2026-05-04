Во время НМТ в каждой аудитории будет два инструктора. Они будут следить, не списывают ли участники, а также помогать в организационных вопросах.

Также в большинстве аудиторий за выпускниками будут "следить" камеры, а соответственно – специалисты дистанционно. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью УП.

Смотрите также НМТ в 2026 году: какие предметы популярны и на каких языках можно сдать тест

Чего нельзя делать на НМТ?

Вакуленко также уточнила, какие действия запрещены во время тестирования. Так, участники не имеют права копировать текст или открывать посторонние вкладки. Также перед тестированием будут проверять, не имеют ли они технических средств связи. Их надо отложить перед экзаменом.

То есть есть целый ряд различных мероприятий. Но при таком огромном количестве участников какие-то ситуации с фотографированием задач, к сожалению, могут случаться. Хотя это очень единичные случаи,

– уверяет руководительница Центра.

Интересно На НМТ в этом году зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это на 43 тысячи больше чем в 2025 году, сообщали в Украинском центре оценивания качества образования.

Как контролируют выполнение заданий?

Руководительница УЦОКО также рассказала, будут ли повторяться задания. Тем более, что в прошлые годы были случаи "сливов" этих задач.

Она говорит, что не стоит следить за этими "сливами", ведь в пределах всех сессий используют различные тестовые подборки. При этом она отмечает, что этими "сливами" могут быть не подробные, а воспроизведенные из памяти участников задания. Это провоцирует потом возмущение со стороны педагогов относительно качества заданий.

Мы довольно жестко относимся к тем, кто во временном экзаменационном центре использует телефон или какие-то другие средства. Для них на этом этапе вступительная кампания завершается,

– отметила Вакуленко.

Смотрите также Скандал из-за ударений: учительница назвала самое нелепое задание на НМТ

Кому надо сообщать о списывании?

Также, по ее словам, не все участники НМТ являются реальными абитуриентами. Среди них встречаются те, кто приходит, чтобы просто сфотографировать задание.

Если вы видите, что кто-то списывает, то должны быть заинтересованы в том, чтобы это остановить. Человек может получить результат, выше вашего, а вы позже встретитесь где-то в одной аудитории университета, где учитесь на контракте, а тот, кто списывал, – на бюджете,

– акцентировала руководительница УЦОКО.

И добавила, что стоит в случае списывания сообщить инструктору. По словам Вакуленко, тогда результаты участника-нарушителя аннулируют. Также составят об этом протокол и зафиксируют факт в документах. Участия в дополнительной сессии такой участник или участница принять не сможет.

Обратите внимание! Среди предметов на выбор в этом году самым популярным является иностранный язык.