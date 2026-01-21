"Что Пушкин забыл на уроке украинской литературы?": в лицее Киева возник скандал

В Киевском естественно-научном лицее №145 произошел конфликт между учительницей и учеником. Восьмиклассника возмутило задание на уроке украинской литературы.

Парень заявил, что во время дистанционного урока педагог предложила ученикам проанализировать произведение русского поэта Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Об этом школьник Бо Книшевич сообщил в фейсбуке.

Почему произошел конфликт?

Парень написал, что произведение дети должны были изучать в рамках раздела "Украинские и крымские татары".

Пушкин на уроках украинской литературы в ПНЛ №145. Для меня как для ученика 8-В класса этого лицея, по моему мнению, одного из лучших учебных заведений Украины, это было не то что неожиданно – я себе не мог представить, что Пушкин попадет на урок украинской литературы,

– уточнил он.

Парень не согласился с предложением учительницы, назвал Пушкина имперским и заявил, что не понимает, почему его изучают на уроке украинской литературы. По его словам, учительница объяснила наличие произведения Пушкина в программе по украинской литературе тем, что он показывает крымскотатарскую культуру и увековечивает ее.

Ученик также сообщил, что покинул урок, потому что понял, что спорить нет смысла. И добавил, что педагог дала домашнее задание: написать содержание и план сочинения.

Что написали в комментариях украинцы?

