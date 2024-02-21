Как по-украински назвать зимнюю шапку с ушами

Украинцы часто могут сомневаться в правильности употребления того или иного слова. Отдельные им кажутся суржиковыми, хотя таковыми не являются.

Другие вместо этого кажутся привычными, но их надо избегать. Так, земляки часто думают, как правильно назвать зимнюю шапку с ушами.

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Как на украинском будет "ушанка"

Образование 24 зато расскажет, можно ли говорить на эту вещь ушанка.

ушанка – вушанка – зимова шапка з вухами;

Если заглянуть в украинские словари, то можно найти такие названия как "ушанка" и "вушанка" как синонимы для обозначения зимней шапки с ушами.

Отметим, что она была в свое время популярным головным убором в странах постсоветского пространства.

Если же вы сомневаетесь, что можно употреблять такие названия этой зимней шапки, украинские языковеды подсказывают, что не стоит.

К примеру, языковед, кандидат филологических наук Нина Яценко отмечает, что можно использовать такие слова как "вушанка" и "шапка-вушанка" (укр.). И уточняет, что в украинском языке встречается и лексема "ушанка", но как народноразговорная.

Что интересно, украинской вушанкой еще называют породу кур.