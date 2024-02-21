Як українською назвати зимову шапку з вухами

Українці часто можуть сумніватися щодо правильності вживання того чи того слова. Окремі їм здаються суржиковими, хоча такими не є.

Інші натомість здаються звичними, але їх треба уникати. Так, краяни часто думають, як правильно назвати зимову шапку з вухами.

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Як українською буде "ушанка"

Освіта 24 натомість розповість, чи можна казати на цю річ ушанка.

ушанка – вушанка – зимова шапка з вухами;

Якщо заглянути в українські словники, то можна знайти такі назви як "ушанка" та "вушанка" як синоніми на позначення зимової шапки з вухами.

Зазначимо, що вона була свого часу популярним головним убором у країнах пострадянського простору.

Якщо ж ви сумніваєтесь, що можна вживати такі назви цієї зимової шапки, українські мовознавці підказують, що не варто.

До прикладу, мовознавиця, кандидат філологічних наук Ніна Яценко зазначає, що можна використовувати такі слова як "вушанка" та "шапка-вушанка". І уточнює, що в українській мові зустрічається і лексема "ушанка", але як народнорозмовна.

Що цікаво, українською вушанкою ще називають породу курей.