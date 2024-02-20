Часто й тому, що не знають правильні українські відповідники. Тож Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати суржик з вашого мовлення.

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Як сказати українською "кожанка"

Одним із "улюблених" суржикових слів, які часто можна почути з вуст українців, є слово "кожанка". Натомість варто казати лише "шкіряна куртка".

При цьому пам'ятайте, що немає в українській мові слова "кожа" – є шкіра.

Як правильно українською назвати "дубльонку"

  • Також часто з уст українців можна почути слово "дубльонка".
  • Однак так не варто називати елемент свого зимового гардероба.
  • В українській мові правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух.
  • Що цікаво, ці слова мають красиві синоніми.
  • Які саме, читайте за посиланням.