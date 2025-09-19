Кабмин разработает порядок доступа к укрытиям, которые расположены в школах. В частности, определит, кто сможет и не сможет попасть в убежище.

Об этом сказал глава Образовательного Комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак во время брифинга. И добавил, что Рада приняла закон о введении мер безопасности в школах.

Кто сможет попасть в школьные укрытия?

В документе говорится о порядке доступа к укрытиям, которые расположены в школах. Его и должно разработать правительство.

Согласно закону, определять, кто будет иметь доступ во время учебного процесса на территорию школы, руководитель учреждения, педагогический совет или собрание трудового коллектива. Правила будет согласовывать учредитель.

Бабак добавил, что школы должны быть оборудованы техническими средствами наблюдения, чтобы иметь данные о том, кто заходил на территорию школы.

На территорию учебного заведения могут заходить только участники образовательного процесса – учителя, ученики и родители. А все, то не являются участниками образовательного процесса, могут иметь доступ на территорию школы только после согласования с руководством образовательного учреждения,

– уточнил нардеп.

И добавил, что в законе также уточнили норму, которая запрещает работать в школе тем, кто имеет непогашенную судимость, когда-то совершал половые преступления, имел административные нарушения за домашнее насилие.

Как усилят безопасность в школах?