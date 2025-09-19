Кабмін розробить порядок доступу до укриттів, які розташовані у школах. Зокрема, визначить, хто зможе та не зможе пострапити до сховища.

Про це сказав очільник Освітнього Комітету Верховної Ради України Сергій Бабак під час брифінгу. І додав, що Рада ухвалила закон про запровадження заходів безпеки у школах.

Дивіться також Безпеку у школах посилять: Рада ухвалила Закон

Хто зможе потрапити до шкільних укриттів?

У документі мовиться про порядок доступу до укриттів, які розташовані у школах. Його і має розробити уряд.

Відповідно до закону, визначатиме, хто матиме доступ під час навчального процесу на територію школи, керівник закладу, педагогічна рада або зібрання трудового колективу. Правила погоджуватиме засновник.

Бабак додав, що школи повинні бути обладнані технічними засобами спостереження, щоб мати дані про те, хто заходив на територію школи.

На територію навчального закладу можуть заходити тільки учасники освітнього процесу – вчителі, учні і батьки. А всі, то не є учасниками освітнього процесу, можуть мати доступ на територію школи тільки після погодження з керівництвом освітнього закладу,

– уточнив нардеп.

І додав, що у законі також уточнили норму, яка забороняє працювати в школі тим, хто має непогашену судимість, колись вчиняв статеві злочини, мав адміністративні порушення за домашнє насильство.

Дивіться також Що чекає освіту України у 2026 – 2028 роках: пріоритети

Як посилять безпеку у школах?