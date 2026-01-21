Не уровень знаний: учительница назвала фактор, который указывает на успешность школьника
- Учительница из Британии считает, что эмоциональный комфорт школьника важнее чем уровень знаний для его успешности в учебе.
- У родителей – разные мнения.
Учительница начальных классов из Британии рассказала, что именно указывает на будущий успех ребенка в учебе. В частности, указала, на что прежде всего обращает внимание.
Мыслями она поделилась в своем блоге, пишет "Фокус". Педагог отметила, что сначала смотрит совсем не на уровень знаний или опрятность тетрадей.
Что указывает на успеваемость школьника?
Первое, на что обращает внимание учительница, – внутреннее состояние школьника. В своем видео, которое быстро стало вирусным в тиктоке, педагог объяснила: основным является то, как именно ребенок чувствует себя в момент, когда переступает порог класса.
Педагог говорит: уровень чтения или каллиграфия являются второстепенными, если сравнить с эмоциональным комфортом.
Дети, которые чувствуют себя в безопасности, являются услышанными и ценными дома, более уверены, даже когда обучение кажется тяжелым. Поэтому, если вы волнуетесь, что ваш ребенок не достигает своего потенциала, помните: уверенность предшествует прогрессу,
– считает педагог.
Она также добавила, что ее наблюдения не являются универсальным правилом для каждого ученика, но помогают учителям идентифицировать детей, которые нуждаются в дополнительном поощрении.
В комментариях родители поделились своими мыслями, которые разделились. Есть родители, которые говорили, что их дети счастливы дома, но не имеют желания к обучению. Другие говорят, что ребенок дома активный, а по возвращении из школы – грустный. Также отдельные родители считают, что школа часто является более дискомфортной средой, чем дом.
Что известно о маленьком Эйнштейне из Бельгии?
- 15-летний подросток из Бельгии недавно защитил докторскую диссертацию по квантовой физике. Его назвали "маленьким Эйнштейном".
- Речь идет о студенте Антверпенского университета Лоране Симонсе, пишет Science Alert.
- В возрасте 12 лет парень получил степень магистра по квантовой физике благодаря своему исследованию о бозонах и черных дырах.
- Лоран может быть даже самым молодым человеком в мире, который получил докторскую степень в этой области.
- Однако точно сказать невозможно, ведь настоящей рейтинговой системы для сравнения не существует.