Не "устроїлася": какие подходящие украинские слова можно использовать вместо этого

Кальки опасны тем, что часто маскируются под обычные слова. Мы слышим их так часто, что перестаем замечать.

Какими словами заменить кальку "устроїлася", рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Устроїлася" – а как это сказать на украинском?

Россиянизмы часто коварны тем, что не звучат для нас как нечто совершенно чуждое. Мы годами слышим их в быту, привыкаем к ним и в конце концов начинаем воспринимать как обычную украинскую лексику.

Именно поэтому избавляться от таких слов – это не просто "исправлять ошибки". Это постепенно возвращать украинскому языку его естественное звучание и учиться замечать слова, которые мы автоматически переносим с русского.

Одно из таких – "устроїтися", а форма "устроїлася" часто встречается, когда мы говорим о работе, жизни или быте.

Русское "устроиться" имеет несколько значений, поэтому и в украинском языке не обязательно искать одно слово на все случаи. В зависимости от того, что именно мы имеем в виду, варианты будут разные.

Если речь идет о работе: " Я устроилась на работу" на украинском языке естественнее сказать:

я влаштувалася на роботу ;

; я знайшла роботу ;

; я почала працювати – если важен именно факт начала работы.

Например: "После университета она устроилась на работу в библиотеку".

Именно "влаштуватися" (или "улаштуватися") – привычный украинский эквивалент, когда речь идет о том, что человек получил работу или нашел себе место работы.

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А если "устроилась" – это о жизни?

Фраза "она хорошо устроилась" может означать, что человек хорошо обустроил свою жизнь, имеет комфортные условия или выгодно устроился.

На украинском языке можно сказать:

"вона добре влаштувалася / облаштувалася " ,

"вона добре прижилася".

А если речь идет о материальном положении, можно сказать "вона добре живе", "має хороші умови", "добре забезпечена".

То есть здесь снова действует правило: сначала выясняем значение, а уже потом подбираем украинское слово.

Слово используют и иронично – "добре устроїлася", когда завидуют хорошей должности или "удачному" браку. Тогда можно сказать: "приліпилася", "пристроїлася", "примостилася".

Почему возникает "устроилась"?

Потому что русское "устроиться" очень легко буквально перенести в украинскую речь. Отсюда и формы "устроїтися", "устроїлась", "устроївся".

Итак, если в голове крутится русское "устроилась", не спешите переводить его буквально. Подумайте, о чем именно идет речь:

о работе – "влаштувалася",

о жилье или быте – "облаштувалася",

о жизни в целом – "добре влаштувалася".

Украинский язык здесь предлагает нам не одно "правильное слово", а целый ряд точных вариантов. И это как раз тот случай, когда переводить лучше не слово, а мысль.