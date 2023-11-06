Как сказать на украинском "утро вечера мудреней"
Украинский язык – богат фразеологизмами. Они могут стать украшением вашей речи.
Ведь эти устойчивые соединения слов – информативно вместительны, эмоциональны, остроумны. Главное – не использовать русские изречения.
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Как сказать на украинском "утро вечера мудреней"
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заметил: иногда в общении первым приходит в голову русский фразеологизм. При этом украинские жители могут его не вспомнить или вообще не знать.
Так, Авраменко рассказал, как заменить русское изречение "утро вечера мудреней". Но сначала уточнил: значение этого изречения таково – лучше отложить решение чего-то важного на утро. То есть принимать важные решения лучше на свежую голову.
По-украински "утро вечера мудреней" звучит так: "мати ніч дасть пораду",
– объяснил языковед.
Как сказать на украинском "утро вечера мудреней" / видео скриншот
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Как сказать на украинском "держи ухо востро"
- Александр Авраменко также рассказывал, каким красивым украинским словом заменить русский фразеологизм "держи ухо востро".
- На украинском стоит сказать "пильнуй".
- Языковед при этом акцентировал: не стоит пытаться переводить дословно фразы с языка на язык.