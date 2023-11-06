Українська мова – багата на фразеологізми. Вони можуть стати окрасою вашого мовлення.

Адже ці стійкі сполуки слів – інформативно місткі, емоційні, дотепні. Головне – не використовувати російські вислови.

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Як сказати українською "утро вечера мудреней"

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" зауважив: іноді у спілкуванні першим спадає на думку російський фразеологізм. При цьому українською краяни можуть його не пригадати або й взагалі не знати.

Так, Авраменко розповів, як замінити російський вислів "утро вечера мудреней". Але спочатку уточнив: значення цього вислову таке – краще відкласти вирішення чогось важливого на ранок. Тобто ухвалювати важливі рішення краще на свіжу голову.

Українською "утро вечера мудреней" звучить так: мати-ніч" дасть пораду,

– пояснив мовознавець.



Як сказати українською "утро вечера мудреней" / скриншот відео

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Як сказати українською "держи ухо востро"