Он не "уж": на украинском эта выразительная змейка имеет несколько иное название

Немало птиц и животных, еще некоторые называют на русский манер. Несмотря на то, что некоторые названия очень похожи, разница может быть даже в одной букве.

Почему на украинском змея называется не "уж", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как на украинском назвать змею "ужа"?

На улице потеплело, можно провести время в парке, лесу или у водоема и понежиться на солнышке. А вашим пугливым соседом может стать змея, которая не представляет для вас угрозы.

В повседневной речи часто можно услышать – "уж",как общее название для любой змеи или для конкретного вида. Это порождает путаницу, ведь слова "уж" в украинском языке нет.

На украинском эта неядовитая змея среднего размера семейства ужовидных, имеющая желтые пятна с обеих сторон головы, называется – вуж, а латинское название – Natrix.

Считается, что слово праславянского происхождения – "*ǪŽЬ", поэтому очень созвучно с русским вариантом. В других славянских языках тоже присутствуют оба варианта: на польском – wąż, словацком – užovka, словенском – vóž.

В украинских словарях и научной литературе вы найдете название "вуж": вуж звичайний, вуж водяний, вуж гадюковий.

Как выглядит уж?

Уж обыкновенный распространен повсеместно в Европе. Он одна из самых распространенных и известных змей в Украине.

Эта змея имеет интересный признак, по которому ее легко узнать и не путать с гадюкой – ужи отличаются "желтыми ушами" – ярко выраженными отметинами на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Змея небольшая, до метра, хотя иногда может достигать 1,5 метра и самки крупнее самцов.

Ужи прекрасно плавают и часто живут возле рек, озер, прудов. Питаются преимущественно лягушками, рыбой, мелкими грызунами.

Уж может притворяться "мертвым", когда его напугают: переворачивается на спину и замирает. В фольклоре часто упоминается как безобидный обитатель природы, в отличие от гадюки.

Он абсолютно неядовит, поэтому часто становится "соседом" человека возле водоемов или в саду. В народных верованиях ужа считали "домашним охранником" – он якобы приносил счастье и охранял хозяйство.

Разница между ужами: слева – обычный, справа – водяной / Facebook. Группа Лягушки, ящерицы и змеи

Интересно, что эту змею можно приручить и держать как домашнего любимца. В Украине и в Беларуси описаны частые случаи одомашнивания ужей для уничтожения мышей.

Ужем украинцы называли созвездие Скорпиона, о котором говорили: "Луна – голова Ужа, скрывающегося в Млечном Пути".

Немало примет связаны со встречей с ужем. Это и про любовь, свадьбу, деньги, здоровье:

Если уж переполз дорогу, то может быть, что кто-то думает о тебе.

Увидеть его парой – к браку.

Когда уж во дворе сворачивается в кольцо – встретишь бывшего.

А если он заползает в дом молодой девушки – жди сватов. Недаром во многих регионах его считали свадебным "свидетелем".

Уж возле кладовки – к прибыли на горизонте.

Уж в погребе означает, что семья не будет иметь недостатка.

Уж во дворе больного – хороший знак, потому что изгоняет болезнь.

Если заполз в дом после долгой болезни – здоровье вернется.

Итак, правильно называть эту змею – "вуж", когда речь идет о конкретном виде неядовитой змеи. Могут сказать "вужик" или "вужака", но использование названия "уж" является языковой ошибкой.