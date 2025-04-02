В детсадах могут принимать детей от трех месяцев: МОН готовит важные изменения

Ранее дошкольное образование фокусировалось на детях в возрасте 3 – 6 лет. Именно их приоритезировало Министерство образования и науки Украины. Однако сейчас, чтобы не закрывать садики, будут предлагать места и для детей младшего возраста (от трех месяцев).

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова "Освитории", отмечает 24 Канал. Говорится об обустройстве яслей.

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Дети от тьох месяцев смогут посещать садики

Чиновница говорит, что для такого быстрого переформатирования в дошкольное учреждение образования надо привлечь инвестиции. Нужно и переоборудование, и обучение воспитателей. Ведь многие работники уже совсем не помнят, как работать с маленькими детьми.

Открытие яслей сверхважное в условиях, когда на украинском рынке труда не хватает людей, а кризис демографии тесно переплетен с экономическим,

– отмечает Коновалова.

И добавляет: едва ли не основной барьер выхода женщины на работу в таких условиях то, что она не может получить услугу дошкольного образования. По данным исследования, стопроцентное обеспечение детей услугами дошкольного образования от одного года позволит потенциально более 750 тысяч женщин выйти на работу.

На сегодня наша сеть теоретически могла бы покрыть услуги дошкольного образования для 96% детей. Но проблема в пропорциях распределения детей – их значительно меньше в небольших городах, в селах,

– уточнила заместитель Лисового.

И привела яркий пример: начинаем ремонт укрытия в заведении со 120 детьми, а через год в этом саду уже не набираются новые группы.

Отметим, заместитель министра образования и науки также рассказала, что на сегодня, если говорить о коммунальной сети, в Украине есть 11 804 учреждения дошкольного образования. Однако укрытие имеет 8 181 садик.

Ранее мы информировали, что работники детсадов смогут получать большую зарплату.