В одном из украинских городов ученики переходят на дистанционку

Так, меняют формат обучения школьников на ближайшие два дня в Черкассах. Переведут ли на дистанционку учеников в других городах, рассказывает 24 Канал.

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В Черкассах ученики будут учиться дистанционно

Так, в Черкассах 8 и 9 мая ученики будут учиться дистанционно. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

8 и 9 мая учреждения общего среднего образования города Черкассы переходят на дистанционную форму обучения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Просим всех участников образовательного процесса быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности,

– сообщили в горсовете.

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В Одессе изменений в обучении не будет