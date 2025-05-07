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Учеба Образование в Украине У Черкасах учні два дні навчатимуться дистанційно
7 мая, 17:30
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В одном из украинских городов ученики переходят на дистанционку

Мария Волошин
Основні тези
  • В Черкассах 8 и 9 мая ученики будут учиться дистанционно.
  • В Одессе менять формат обучения в школах не планируют.

В течение 8 – 9 мая часть учеников в Украине может учиться дистанционно. Изменение формата может вызвать ситуация с безопасностью.

Так, меняют формат обучения школьников на ближайшие два дня в Черкассах. Переведут ли на дистанционку учеников в других городах, рассказывает 24 Канал.

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В Черкассах ученики будут учиться дистанционно

Так, в Черкассах 8 и 9 мая ученики будут учиться дистанционно. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

8 и 9 мая учреждения общего среднего образования города Черкассы переходят на дистанционную форму обучения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. Просим всех участников образовательного процесса быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности,
– сообщили в горсовете.

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В Одессе изменений в обучении не будет

В Одессе изменения формата обучения в школах не запланировали. В городском совете сообщили, что информация о якобы дистанционном обучении в школах города 8 и 9 мая, которая распространяется телеграмм-каналами, является ложной.

Никаких изменений в учебном процессе в эти дни не запланировано,
– сообщили в мэрии Одессы.

И добавили, что ложная информация направлена на дестабилизацию ситуации в городе.