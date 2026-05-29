"Преподает одновременно 5 предметов": учителей каких предметов больше всего не хватает в школах

В Украине до сих пор заполнены далеко не все педагогические вакансии в школах. Официально таких сейчас есть 1700.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой. И добавил, что, возможно, не все школы размещают свои вакансии.

Какова ситуация с дефицитом кадров?

Министр говорит, что очень часто школы закрывают вакансии тем, что перераспределяют часы учителям, которые уже работают. Поэтому возникает часто ситуация, когда педагоги преподают несовместимые предметы с их специальностью.

Если учитель физики преподает химию – это еще более-менее. И то это разные вещи. Но так же учителя информатики берут математику – и наоборот. И это не лучшая практика,

– заявил министр.

И добавил, что, безусловно, надо укомплектовывать учителями школы полноценно. Для этого надо, чтобы существовала полноценная сеть и чтобы школа имела достаточное количество учеников. Ведь средства в первую очередь поступают в большие школы. Соответственно страдает и качество образования.

Тогда происходит ситуация, когда один учитель в сельской школе преподает 5 предметов. И это не лучшим образом отражается на результатах (обучения),

– уточнил Лисовой.

Учителей каких предметов не хватает больше всего?

Чиновник также рассказал, что больше всего сейчас не хватает учителей, которые преподают:

естественные дисциплины (физику, химию);

математику;

английский язык;

информатику;

украинский язык и литературу.

Худшая ситуация – в малокомплектных школах. Громады должны пересматривать свою сеть, учитывая контингент детей. Ведь деньги образовательной субвенции "ходят за ребенком". Поэтому чем меньше количество детей в школах, то меньше зарплата у учителя,

– заявил министр.

И добавил, что маленькие школы очень часто недоукомплектованы учителями, поэтому это достаточно критично отражается на качестве образования в этих учебных заведениях.

Преподают ли в школах учителя без педагогического образования?

Министр также рассказал о том, что к преподаванию привлекают людей, не имеющих педагогического образования. Говорит, что эффективность такого подхода разная.

Наличие педагогического образования не всегда коррелируется с качеством образовательных услуг, которые предоставляют учителя. Так же как и не коррелируется возраст,

– заявил он.

По наблюдениям министра, возраст учителя не зависит от его вовлеченности, мотивации, ответственности или наличия педагогического образования.