В школах Украины не хватает педагогов отдельных предметов. В учебном году 2024 –2025 больше всего были нужны учителя английского языка, информатики и математики.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на запрос The Page. Об этом информирует 24 Канал.

Учителей каких предметов не хватает в школах?

В МОН отметили, что данные за новый учебный год только собирают, однако предоставили информацию за 2024 – 2025 учебный год.

Итак, больше всего не хватало учителей:

английского языка – 267,94 вакансии;

информатики – 149,08;

математики – 130,96;

украинского языка и литературы – 111,96;

физической культуры – 99,53;

истории – 72,96;

физики – 68,96.

Почему количество учителей уменьшается?

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак сообщил, что в течение 10 последних лет общее количество учителей, которые преподают отдельные предметы, упало с 284 074 до 227 832, то есть на 19,7%.

Причем количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически – с 48 953 до 22 045, то есть более чем вдвое.

И добавил, что количество учителей в возрасте до 40 лет "упало" тоже с 61 872 до 49 005 или на 20%. Зато относительно стабильными являются возрастные категории 51 – 54 года, 55 – 60. Количество тех, кому больше 60, даже немного выросло.

Решением такой ситуации, по мнению главы Комитета, является повышение зарплат педагогам.