У школах України бракує педагогів окремих предметів. У навчальному році 2024 – 2025 найбільше були потрібні вчителі англійської мови, інформатики та математики.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України на запит The Page. Про це інформує 24 Канал.

Учителів яких предметів бракує у школах?

У МОН зауважили, що дані за новий навчальний рік лише збирають, однак надали інформацію за 2024 – 2025 навчальний рік.

Отже, найбільше бракувало вчителів:

англійської мови – 267,94 вакансії;

інформатики – 149,08;

математики – 130,96;

української мови й літератури – 111,96;

фізичної культури – 99,53;

історії – 72,96;

фізики – 68,96.

Чому кількість учителів зменшується?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак повідомив, що протягом 10 останніх років загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, впала з 284 074 до 227 832, тобто на 19,7%.

Причому кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась катастрофічно – з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі.

І додав, що кількість вчителів віком до 40 років "впала" теж з 61 872 до 49 005 або на 20%. Натомість відносно стабільними є вікові категорії 51 – 54 роки, 55 – 60. Кількість тих, кому більше ніж 60, навіть трохи зросла.

Розв'язанням такої ситуації, на думку очільника Комітету, є підвищення зарплат педагогам.