Учителей в системе украинского образования более чем нужно. Однако проблема не в количестве, а в качестве и профильности специалистов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой в интервью hromadske. При этом она уточнила, каких кадров не хватает в школах.

Смотрите также Учителя с сентября будут получать большую зарплату

Каких учителей не хватает?

Чиновница отметила: особенно не хватает профессиональных педагогов естественных и точных дисциплин – биологии, химии, физики, математики, современных технологий. Программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.

Эта нехватка не привязана к конкретным регионам – она общая для системы,

– добавила заместитель Лисового.

Интересно! Одной из самых больших проблем, из-за которой учителя уходят из профессии, является низкий уровень зарплаты педагогов. Средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц.

И объяснила: частично эту нехватку компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий в более безопасные регионы. Однако системное решение в другом: нужно менять подход к подготовке и популяризации этих предметов на уровне педагогического образования.

Молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в ЗВО, поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям,

– рассказала Кузьмичева.

Смотрите также С сентября в Украине могут закрыть часть школ: что делать учителям

Сколько студентов педагогических вузов планируют стать учителями?