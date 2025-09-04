У МОН розповіли, учителів яких предметів бракує у школах
- У школах України бракує учителів.
- Зокрема, фахових педагогів з природничих і точних дисциплін: біології, хімії, фізики, математики, сучасних технологій.
Учителів у системі української освіти більш ніж потрібно. Однак проблема не в кількості, а в якості й профільності фахівців.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової в інтерв'ю hromadske. При цьому вона уточнила, яких кадрів бракує у школах.
Яких учителів бракує?
Посадовиця зазначила: особливо бракує фахових педагогів природничих і точних дисциплін – біології, хімії, фізики, математики, сучасних технологій. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.
Ця нестача не прив'язана до конкретних регіонів – вона загальна для системи,
– додала заступниця Лісового.
Цікаво! Однією із найбільших проблем, через яку учителі йдуть з професії, є низький рівень зарплати педагогів. Середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць.
І пояснила: частково цю нестачу компенсують переміщенням учителів із тимчасово окупованих територій у безпечніші регіони. Однак системне рішення в іншому: потрібно змінювати підхід до підготовки й популяризації цих предметів на рівні педагогічної освіти.
Молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у ЗВО, тому кадровий дефіцит зберігається через низьку залученість до здобуття педагогічної освіти за цими спеціальностями,
– розповіла Кузьмичова.
Скільки студентів педагогічних вишів планують стати вчителями?
- Менш ніж третина студентів вишів, які здобувають освіту на педагогічних спеціальностях, планують у майбутньому працювати вчителями.
- Такі дані дослідження.
- На мотивацію таких студентів суттєво впливають такі чинники як якісна вища педагогічна освіта, визнання й оплата додаткових обов'язків, чіткий облік робочого часу, якісна інтернатура.