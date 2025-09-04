Учителів у системі української освіти більш ніж потрібно. Однак проблема не в кількості, а в якості й профільності фахівців.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової в інтерв'ю hromadske. При цьому вона уточнила, яких кадрів бракує у школах.

Яких учителів бракує?

Посадовиця зазначила: особливо бракує фахових педагогів природничих і точних дисциплін – біології, хімії, фізики, математики, сучасних технологій. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.

Ця нестача не прив'язана до конкретних регіонів – вона загальна для системи,

– додала заступниця Лісового.

Цікаво! Однією із найбільших проблем, через яку учителі йдуть з професії, є низький рівень зарплати педагогів. Середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць.

І пояснила: частково цю нестачу компенсують переміщенням учителів із тимчасово окупованих територій у безпечніші регіони. Однак системне рішення в іншому: потрібно змінювати підхід до підготовки й популяризації цих предметів на рівні педагогічної освіти.

Молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у ЗВО, тому кадровий дефіцит зберігається через низьку залученість до здобуття педагогічної освіти за цими спеціальностями,

– розповіла Кузьмичова.

Скільки студентів педагогічних вишів планують стати вчителями?