В Украине не хватает 1700 учителей: стоит ли говорить о катастрофе

В школах нашего государства сейчас не хватает официально 1700 педагогов. Именно столько есть вакансий.

Но катастрофического дефицита кадров нет. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".

Сколько учителей не хватает в школах?

Министр отметил, что это официальные цифры. Однако следует учитывать то, что не все школы могут размещать свои вакансии.

По словам чиновника, больше всего не хватает педагогов, которые преподают химию, физику, английский язык, информатику, математику и украинский язык и литературу.

Худшая ситуация – в малокомплектных школах,

– говорит Лисовой.

Он считает, что общины должны пересматривать свою сеть, учитывая количество учеников. Ведь, добавил чиновник, финансирование школы сейчас "ходит за ребенком", поэтому чем меньше в учебном заведении детей, то меньше нагрузка и зарплата у учителя.

Маленькие школы очень часто недоукомплектованы учителями, и это критически влияет на качество образования в этих школах,

– заявил министр.

Как решают вопросы школы?

Лисовой при этом заметил, что часто школы "перекрывают" вакансии перераспределением часов между учителями, которые уже работают.

По его словам, к преподаванию привлекают также людей, которые не имеют педагогического образования. Говорит, что эффективность такого подхода разная.

Министр считает, что не надо "привязывать" возраст или наличие образования педагога к его умениям и знаниям. Стоит учитывать мотивацию и ответственность.