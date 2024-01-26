В Украине впервые в истории согласовали Стандарт профильного музыкального образования

Министерство культуры и информационной политики Украины впервые в истории согласовало Стандарт профильного музыкального образования, которое получают на основе начального музыкального образования одновременно с обучением в средней школе.

Цель профильного музыкального образования – развитие и углубление специальных способностей учащихся. Также расширение их эстетического опыта, творческих компетентностей в процессе занятий музыкой, отвечающих требованиям к результатам получения специализированного профильного художественного образования и ориентирования продолжать обучение на уровне высшего специализированного музыкального образования.

Смотрите также Секреты памяти: как помочь ребенку легко учить стихи

Минкульт впервые согласовал Стандарт профильного музыкального образования

В Минкульте говорят: главная задача утвержденного стандарта – обеспечить качественное профильное музыкальное образование, которое предоставляют музыкальные лицеи.

Стандарт содержит обязательные результаты обучения, которые должны достичь ученики старшей школы художественных лицеев музыкального направления. Также – перечень обязательных образовательных компонентов, в соответствии с которыми выпускники таких лицеев должны сдать аттестацию для завершения освоения соответствующей образовательной программы.

Он также станет основой для разработки Типовой образовательной программы третьего уровня полного общего среднего образования по музыкальному искусству.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также В Украине согласовали характеристики тестов и задания, которые будут на НМТ-2024